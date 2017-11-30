Сериал «Американские боги» остался без шоураннеров

Шоураннеры сериала «Американские боги» Брайан Фуллер Майкл Грин внезапно покинули проект и не будут принимать участие в работе над вторым сезоном из-за возникших разногласий с FremantleMedia.

Сообщается, что Фуллер и Грин разошлись во мнениях с продюсером сериала касательно финансового вопроса ‒ шоураннеры хотели значительно увеличить бюджет (который уже составляет около $10 миллионов на каждый эпизод), чтобы реализовать свое творческое видение. Хотя сценарии написаны уже к половине серий, замена дуэту на данный момент так и не утверждена. Среди возможных претендентов на эту должность называется автор оригинального романа Нил Гейман

Релиз продолжения шоу Starz ожидается во второй половине 2018 года. Новый сезон станет чуть длиннее и на этот раз включит в себя 10 эпизодов.