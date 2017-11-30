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«Елки новые»: Нагиев знает, как выжить в лесу
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«Елки новые»: Нагиев знает, как выжить в лесу 

Собака 30 ноября 2017
Вышел трейлер российской комедии «Елки новые», который выйдет 21 декабря. Это шестая часть серии новогодних картин. В новом фильме уже по традиции снялись Иван Ургант и Сергей Светлаков. К ним присоединился Дмитрий Нагиев, который, судя по видео, будет показывать как выжить в лесу.
«Елки новые» сняли четыре режиссера: Жора Крыжовников, Дмитрий Киселев, Александр Карпиловский и Алексей Нужный. Помимо Урганта, Нагиева и Светлакова в фильме снялись Сергей Пускепалис, Елена Яковлева и Екатерина Климова.
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