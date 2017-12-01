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Трейлер «Войны бесконечности» бьет рекорды
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Трейлер «Войны бесконечности» бьет рекорды 

Ivi.ru 1 декабря 2017
До премьеры фильма «Мстители: Война бесконечности» еще пять месяцев, а он уже бьет рекорды: его трейлер ждали так и долго и так сильно, что за первые сутки эпичное видео, в котором собрались все главные супергерои вселенной, посмотрели 230 миллионов раз.
Даем справку: 230 — общее количество просмотров официальных трейлеров «Войны бесконечности», выпущенных для разных рынков.
Предыдущий рекорд принадлежал хоррору «Оно», тизер которого за первые сутки посмотрели 197 миллионов раз. «Мстители» обошли его с большим запасом.
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