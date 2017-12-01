Бэтмена сделали ниндзей и отправили в Японию

В сети появился японоязычный трейлер аниме про Бэтмена. Клип опубликован в пятницу, 1 декабря, на видеохостинге YouTube.

В анимационной ленте Бэтмен становится ниндзей, а его главным антагонистом выступает Джокер. Действие картины разворачивается в Японии времен феодализма. В ролике также появляются другие знакомые персонажи из вселенной комиксов DC — Харли Квинн, дворецкий Альфред, Безумный Шляпник и Двуликий.

Премьера аниме, получившей название «Бэтмен-ниндзя», запланирована на 2018 год. Режиссером выступил Дзюнпэй Мидзусаки («Невероятные приключения ДжоДжо», «Зоопарк»).