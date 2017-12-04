Рецензия на фильм «Детройт»

В еженедельной рубрике "Мимо кассы" мы рассказываем о фильмах, которые не появятся в российском кинопрокате, но все-таки могут заслуживать вашего внимания.

Детройт 1967 год. Последствиями конфликта полиции с компанией чернокожих ветеранов Вьетнама и их друзьями и близкими в одном из ночных клубов Детройта стали беспорядки, охватившие несколько городских кварталов: люди крушили витрины, нападали на полицейских, устраивали потасовки с представителями власти. На второй день противостояния президент США вынужден был призвать на помощь армию. В разгар драматических событий в самом эпицентре оказалась компания приятелей из музыкальной группы The Dramatics — после отменившегося выступления молодые люди решили остановиться в отеле, где уже расположилась группа агрессивно настроенных темнокожих молодых людей. Глупый розыгрыш приводит в гостиницу полицейский наряд, где все находятся на взводе, и это выливается в одно из самых страшных преступлений, которое, увы, так и не было до конца расследовано…

Джон Бойега встретился и пообщался с Мелвином Дисмьюксом, которого затем сыграл в фильме, еще одна свидетельница тех событий — Джули Хайселл — присутствовала на съемочной площадке картины

В истории Соединенных Штатов Америки достаточно не самых приятных для воспоминаний страниц, но что еще более печально, как и многие другие народы, американцы не любят извлекать из трагедий уроки, а потому часто «ходят по граблям» неоднократно с упорством, достойным иного применения. Взять хотя бы расовую сегрегацию. Увы, но искоренить предвзятое отношение белых к цветным и наоборот не удалось ни в годы Гражданской войны, ни в просвещенный XIX век, ни в середине прошлого века, когда волна борьбы за права и равенство для всех должна была смыть грязь. Нет решения и сегодня — в Штатах снова то и дело возникают стычки, в основе которых лежит конфликт белого копа и «подозрительного» афроамериканца. Разрубить гордиев узел должно помочь искусство, но пока это удается слабо — разоблачающие пороки общества фильмы выходят, но внимание к ним невысокое. Может быть, обладательнице режиссерского «Оскара» Кэтрин Бигелоу удастся стать «миротворцем»? Ее новый фильм «Детройт», кажется, нацелен именно на это.

Аналогично «Повелителю бури» «Детройт» Бигелоу снимала сразу несколькими камерами, не компонуя сцены из нескольких разных дублей, а складывая вместе разные ракурсы одного или двух проходов

Зритель хорошо знает Бигелоу по трем последним ее работам, тем более что сняты они в пределах одной большой и явно сильно волнующей ее темы человека на войне. Далеко не всеми «К-19», «Повелитель бури» и «Цель номер один» признаются шедеврами, но нельзя не признать тот факт, что среди женщин-режиссеров Кэтрин заметно выделяется, смело лезет в пекло, тушит избы и не дает проходу коням. Казалось бы, кому еще, как не ей, браться за препарирование столь мрачной трагической темы, как столкновение прошедших Вьетнам молодых людей? Но картина получилась несколько странной — при всех достоинствах, при двух весьма выразительных актерских работах просмотр «Детройта» оставляет впечатление, аналогичное чтению сухой статьи из Википедии.

На ТВ существует такой термин Dramatization, означающий инсценировку, игровую постановку какого-то события, дабы в отсутствие документальных кадров донести до зрителей то, как развивались события. Этот прием хорошо известен поклонникам различных криминальных телепрограмм — у авторов по очевидным причинам нет видеозаписи преступления, но его вполне можно «переиграть» с актерами, кетчупом вместо крови и бутафорским пистолетом вместо настоящего. Подобные инсценировки не назовешь словом «кино», но иногда они говорят о происшествии лучше любых письменных показаний в уголовном деле. Так вот Кэтрин Бигелоу сняла подобную «драматизацию», о чем честно сообщила (правда, только в финальных титрах) и даже призналась, что в целях усиления эффекта некоторые детали авторами были переработаны.

Как относиться к картине после этого, пусть каждый выбирает сам. С одной стороны, скрупулезность, с которой сценарист Марк Боал и режиссер Кэтрин Бигелоу подходят к расстановке фигур, приятно увлекает, первая треть фильма сделана в очень хорошем стиле, с удачными диалогами, сильными сценами и постепенным наращиванием напряжения. А вот дальше случается «странное» — лента превращается в механическое воспроизведение хронологии трагедии в отеле «Алжир», жертвами которой стали трое чернокожих молодых людей, а судьбы остальных «пленных» были навечно изуродованы. Затем зрителю приходится понаблюдать за весьма схематично изображенным судом над полицейскими, обвиненными в убийствах и насилии, но к финалу кажется, что от истории в первую очередь хотят избавиться сами авторы — скомканная концовка говорит только об одном: расовым конфликтам в Америке быть еще долгие годы.

При общей простоте повествования обязательно нужно отметить две блестящие актерские работы, и отличились отнюдь не Джон Бойега и Энтони Маки , вынесенные на видное место постера. Совершенно невероятный экранный образ воплощает Уилл Полтер — трудно отделаться от мысли, что недавний подросток стал мужчиной, но он фактически уводит фильм у всех остальных партнеров в кадре. Другой приятной неожиданностью стала работа молодого Элджи Смита, до сих пор не проявлявшего себя сколько-то интересно. Столкновение именно этих двух актеров дает искру даже там, где Бигелоу незатейливо «воспроизводит картину преступления».

Да, американцы и сами признают, что спустя полвека после беспорядков в Детройте многое остается невыясненным, нераскрытым, недоизученным. До сих пор сложно назвать даже саму причину дикой ярости — полиция явно действовала сверх необходимого, но и толпа отчего-то же стала мародерствовать и калечить копов. Да и спусковой крючок трагедии в отеле остается загадкой. Был пистолет или его не было? Зачем нужна была провокация? Действительно ли гостиница была на дурном счету? Так что, если вы хотите разобраться в деталях, фильм вам не поможет. Не назовешь его и глубокой драмой, аналогично «Повелителю бури», а вот иллюстрацией в статье в Википедии — пожалуйста. От художника уровня Бигелоу, впрочем, ждешь полотно, а в данном случае получился всего лишь силуэт трупа, обведенный мелом на месте убийства.