Ещё
Назван лучший рождественский фильм в истории
Далее:
Читайте также:
Ещё

Назван лучший рождественский фильм в истории 

Lenta.ru 4 декабря 2017
Издание The Independent назвало величайший рождественский фильм всех времен. Им оказалась картина «Квартира» американского режиссера Билли Уайлдера, вышедшая в 1960 году.
«"Квартира" — идеальный фильм для Рождества. Не такого Рождества, каким мы бы хотели его видеть — с шуршащим огнем камина, колокольчиками, снегом, — а реальным Рождеством. Иногда веселым, иногда скучным, иногда одиноким», — отметили критики.
Специалисты подчеркнули, что несмотря на печальные события, которые происходят с героями накануне праздника, лента дарит зрителям ощущение надежды.
«Квартира» была номинирована на премию «Оскар» в 10 номинациях и получила пять статуэток. Главные роли исполнили Джек Леммон и Ширли Маклейн.
В августе другая картина Уайлдера была признана лучшей комедией всех времен.
Последние новости
Министр обороны Великобритании посоветовал России «отойти и заткнуться» Украина жестко раскритиковала российский «Сармат» Великобритания пригрозила «друзьям Путина»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской12
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?77
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение