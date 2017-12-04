Gucci сняли фильм о гендерном неравенстве в искусстве

Gucci и онлайн-платформа Artsy запустили совместный проект, посвященный проблеме гендерного неравенства в искусстве. Вместе они сняли три короткометражных фильма, в которых Мэрилин Минтер, Петра Коллинз, Фейт Рингголд и другие художницы рассуждают о ролях женщин и мужчин в искусстве. По данным Национального музея женского искусства, сейчас 70% художников, представленных в частных галереях, — мужчины. Кроме того, в рамках сотрудничества Gucci и Artsy представят иммерсивную инсталляцию на ярмарке Art Basel в Майами.