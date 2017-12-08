10 фактов о сериале «Падение ордена» 

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Премия АПКиТ: Бардо надела платье с нескромным декольте, а Дапкунайте удивила своей худобой

Было — стало: чем сейчас живет и как выглядит 40-летняя звезда сериала «Тайны Смолвиля» Том Уэллинг