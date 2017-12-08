10 фактов о сериале «Падение ордена» 

Динамичный сюжет, кровавые битвы, немного мистики и любовная линия — создатели нового сериала канала History обещают захватывающее шоу, способное посоперничать с «Игрой престолов».
Вот 10 любопытных фактов об этом сериале.
- Среди героев шоу — одни из наиболее влиятельных исторических личностей Средневековья: папа Бонифаций VIII.
- Сериал рассказывает о последних днях ордена тамплиеров — самого могущественного и загадочного в средневековой Европе. Впрочем, создатели часто позволяют себе «додумывать» историю — например, обыгрывая легенду о святом Граале — главной святыне христианства, которая якобы хранилась у тамплиеров до того момента, с которого начинается первый эпизод.
- В первых сериях зрителям предстоит наблюдать за романом реально жившей королевы Франции — Жанны, жены короля Филиппа Красивого, и сэра Лэндри — магистра ордена. Последний — не исторический персонаж, а лишь плод фантазии сценаристов.
- Дэн Джонс, английский историк и журналист, который выступал консультантом для съемочной группы, признается, что мы мало знаем о том, как скалывались любовные отношения в средние века. Но можем предполагать, что король Филипп и королева Жанна действительно не ладили между собой — как это показано в «Падении ордена». Они поженились, когда оба были очень молодыми и наверняка их взгляды на многие вещи были различными. Например, королева настаивала на том, чтобы быть похороненной во францисканском монастыре, в то время как Филипп считал: его супруга должна покоиться рядом с ним в бенедиктинском аббатстве в Сен-Дени.
- Да, в сериале королева влюбляется в никогда не существующего тамплиера — но мы не можем утверждать, что такая история была полностью исключена в реальной жизни. В 1314 году двух невесток того же Филиппа Красивого обвинили в измене супругам — и с кем бы ты думала? С нормандскими рыцарями. Король жестоко пытал и казнил незадачливых героев-любовников, а несчастных девушек наказали пожизненным заключением.
- Доспехи тамплиеров, которые ты видишь в кадре, весят около 25 килограммов. Сериал снимали в течение нескольких месяцев в Чехии, и актерам приходилось носить это обмундирование и в жару, и в холод.
- Один из главных героев «Падения ордена» — Гавейн — страдает от болей в ноге после давнего ранения и заметно прихрамывает. Исполнитель роли Патрик Делейни в детстве переболел септическим артритом, и его правая нога действительно слабее левой, а кроме того — немного короче. Так что хромота Гавейна — вполне натуральная, а не результат актерской работы.
- Существует легенда о «проклятии тамплиеров»: когда последний магистр ордена Жак де Моле шел на казнь, он якобы проклял всех, кто участвовал в уничтожении братства. Команда шоу шутит, что магистр «дотянулся» и до них: в процессе работы над сериалом часть декораций, изображающая средневековый Париж, сгорела, и съемки оказались под угрозой срыва. Тем не менее, все постройки были восстановлены — практически с нуля.
- История о падении ордена тамплиеров, которую рассказывают нам создатели шоу, напрямую связана с известным тебе выражением «Пятница 13-е». Именно в пятницу 13 октября 1307 года Филипп IV приказал арестовать членов ордена, обвинив их в ереси и богохульстве. Но в самом начале сериала ты эти события не увидишь — тебя ждут несколько часов, наполненных интригами, битвами и легендами.
- Продюсер проекта — актер Джереми Реннер, известный участием в таких захватывающих картинах, как «Мстители» и «Эволюция Борна». А его режиссерами стали Дуглас Маккинтон. Так что скучать перед экраном не придется!