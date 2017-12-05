«Близкие»: трагикомичная драма о любви

Достойная трагикомичная драма о любви, ненависти и душевной боли в рядовой семье с московских окраин.

Ефим ( Андрей Стоянов ) и Катя ( Елена Чекмазова ) женились вынужденно, «по залету», и за почти два десятилетия совместной жизни они так и не научились адекватно любить друг друга. Атмосфера в семье настолько накалена, что дети-подростки Андрей (Данил Можаев) и Аня ( Надежда Иванова ) стараются как можно меньше времени проводить дома. В результате Андрей понемногу спивается, Аня вращается в сомнительной компании, оба дерзят родителям, а те жестко отвечают на детские истерики. Все это так огорчает престарелую бабушку, мать Кати, что та уходит из дома, чтобы спокойно умереть вдали от близких.

Создатели фильма рассчитывали на государственную финансовую поддержку, но ее не получили и смогли обойтись без нее Какое снимать кино, если нет ни денег, ни интереса для создания эпических блокбастеров и гламурных ромкомов? Очевидный ответ — семейные драмы, и в этом году такие российские фильмы идут косяком. «Нелюбовь» Андрея Звягинцева , «Теснота» Кантемира Балагова … А теперь еще и «Близкие» московской дебютантки-постановщицы Ксении Зуевой , которая прежде была известна как сериальная актриса.

У «Близких» есть сюжетная линия, и даже не одна, но вернее всего рассматривать эту ленту не как повествование, которое движется из точки А в точку Б, а как динамичный портрет несчастной семьи на фоне безжалостного общества. Если в «Нелюбви» за пределами круга главных героев можно было разглядеть участливых и заботливых людей (прежде всего волонтеров, которые ищут пропавшего мальчика), то в «Близких» за границами семьи героев ничего хорошего не ждет. В лучшем случае — циничное безразличие, в худшем — агрессия и эксплуатация, побои и изнасилование.

Кадр из фильма «Близкие»

В этом, кажется, заключена главная идея фильма: «Близкие люди причиняют нам боль, но нам лучше их держаться, потому что чужие люди еще хуже». Да, мать изводит дочь, отец наседает на сына, а те отвечают взаимностью. Но, по крайней мере, им есть друг до друга дело. И в том, как они выматывают друг другу душу, можно разглядеть искореженную, болезненную, но зато искреннюю привязанность и даже любовь. Которая изредка прорывается в человечных поступках и дает понять, что в кадре не монстры, а простые страдающие люди.

В отличие от героев «Нелюбви», персонажи «Близких» небезнадежны. Однако в осторожно-оптимистичный финал трудно поверить. Без помощи хороших психологов семья вряд ли долго продержится, а ее члены не похожи на людей, которые способны обратиться к «мозгоправам». Так что в концовке фильма мы видим скорее затишье перед очередной бурей, чем выход семьи из замкнутого круга страданий и оскорблений.

Как видите, картина у Зуевой получилась печальная, но «депрессивной» ее не назвать. Градус трагизма сбивают обильные комичные моменты. Сами герои, правда, не веселятся и почти не улыбаются, но они регулярно говорят или делают такое, что трудно не улыбнуться. Комизм исчезает лишь в заключительной части фильма, когда «Близкие» ненадолго превращаются из трагикомедии в череду ударных во всех смыслах слова драматичных сцен. Другое дело, что эти сцены из-за своей прямолинейности и примитивности «работают» не так сильно, как более сложные и многогранные предшествующие эпизоды.

По словам постановщицы, «Близкие» — кино не автобиографичное, но созданное на основе пристального наблюдения за чужими семьями. В это легко поверить, потому что картина получилась очень достоверной и узнаваемой, с массой точно подмеченных деталей. Всем нам доводилось быть свидетелями или участниками перепалок и разговоров, которые Зуева выводит на экране, и фильм лишь изредка дает повод усомниться, что это «документальная» лента. Так, трудновато поверить, что Аня может быть поклонницей группы «Тату», которая была на пике славы в то время, когда героиня только училась говорить. У поколения Ани иные кумиры.

Кадр из фильма «Близкие»

В остальном, впрочем, линии Ани и Кати — бесспорно лучшие в фильме. Ефим вышел чуть хуже, но тоже замечательно, а вот Андрей кажется персонажем, вставленным в картину для симметрии, а не по реальной сюжетной необходимости. Он как будто сбоку припека. Впрочем, в этом можно увидеть режиссерский замысел, а не режиссерскую ошибку, поскольку Андрей и в экранной жизни на отшибе. Как бы то ни было, от присутствия Андрея фильм не проигрывает. Просто с этим героем можно было сделать больше, чем делает Зуева.

Если своим сюжетом «Близкие» напоминают «Нелюбовь», то визуально и эмоционально картина Зуевой схожа с ранними работами Валерии Гай Германики. Негламурное (но, впрочем, и не подчеркнуто «грязное») изображение, обнаженные чувства, жесткое изображение «прекрасного пола»… Параллель тем более очевидна, что Надежда Иванова в свое время снялась у Германики в «Школе». Хотя это, конечно, не нарочитое цитирование, а просто задействование яркой и очень естественной актрисы, на которой «Близкие» во многом держатся.

В общем, это не то кино, которое стоит смотреть ради чистого удовольствия и побега от реальности. Но если вас интересуют экранные портреты наших соотечественников и современников с московских окраин, если вас волнует кризис современной семьи и если вы хотите увидеть достойный дебют многообещающего режиссера, то вам стоит посмотреть «Близких» и поддержать их создателей.

С 14 декабря в кино.