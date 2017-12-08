Последняя роль Кевина Спейси

В российский прокат вышел биографический фильм "За пропастью во ржи" о жизни писателя Сэлинджера, которого прославил роман "Над пропастью во ржи".

Эта картина — возможно, последняя, в которой удастся увидеть на широком экране Кевина Спейси

Константин Мильчин — о том, как причудливо завершается карьера голливудской звезды, обвиненной в сексуальных домогательствах.

Миловидный юноша ищет себя. Учеба не идет, он вылетел из очередного учебного заведения. Родители его не понимают. С точки зрения отца, он должен продолжить семейный бизнес, торговать ветчиной. Это достойная работа, таких людей ценят.

Юноша не хочет ветчины. Юноша бунтует. Юноша хочет быть творческой личностью. Он устраивается на курсы литературного мастерства. Он хочет писать рассказы. Преподаватель — легенда американского издательского мира — Уит Бернетт, "делатель королей", человек, который открывает таланты и превращает никому не известных молодых литераторов в звезд мирового масштаба.

Юноша, как мы помним, бунтарь. Он начинает хамить Бернетту. Тот не обижается, рассказы хвалит, но печатать их в своем журнале отказывается. Юноша мыкается по редакциям, но его тексты никто не берет. Самая красивая из девушек, Уна, дочь великого драматурга Юджина О’Нила, не хочет с ним гулять. Юноша пишет и пишет, повторяет про себя строчки, пытается рассказать историю такого же бунтаря, как он.

Этого персонажа зовут Холден Колфилд. А самого литературоцентричного юношу — Джером Дэвид Сэлинджер

Дальше будут спойлеры, правда, слабенькие: вся нижеизложенная информация, вообще-то, известна всем, кто хоть немного интересовался историей мировой литературы. Первый рассказ миловидного юноши опубликуют. Красавица Уна будет с ним гулять. Потом его призовут на войну, а она уйдет от него к Чарли Чаплину . Он будет штурмовать пляжи Нормандии, выживет под немецкими пулями, вернется в Америку, продолжит писать.

А Холден Колфилд станет героем одного из самых известных произведений мировой литературы, романа "Над пропастью во ржи". Книга сделает Сэлинджера богатым и знаменитым, он выпустит еще несколько произведний, а потом прекратит и публиковаться, и появляться на публике.

В оригинале эта картина называется "Бунтарь во ржи", что, конечно, более точно отражает суть фильма. Жил-был парень, который чувствовал всю фальшь общества и нигде не находил себе места. Он был снобом и позером, но кто не сноб и позер в 20 лет, когда ты беден и неизвестен. Всю свою гамму чувств он мечтал перенести на бумагу, но сперва не умел. А потом, благодаря мудрому учителю и собственной старательности, сумел.

Когда же Сэлинджер добился всего и залез на самый верх, то понял, что на верху холодно и одиноко. И решил исчезнуть.

Строго говоря, фильм является экранизацией книги Кеннета Славенски "Сэлинджер", не идеальной, но наиболее полной из всех биографий писателя. Из нее сценарист и режиссер Дэнни Cтронг выбрал центральную часть, период от первых литературных опытов и до момента ухода в отшельничество. И эпизод со странным союзом опытного педагога с начинающим писателем, матерого Бернетта и юного Сэлинджера.

Их отношения почти роман: Сэлинджер, замерзая в окопах, ведет безумный монолог, в котором обращается к своему учителю. Бернетт — гипотетически последняя роль Кевина Спейси, которого после недвусмысленных обвинений в сексуальных домогательствах начали вырезать из уже готовых фильмов.

Здесь он играет практически самого себя, поверженного титана. Сперва он учил начинающего автора, стал его советчиком и первым издателем, но потом не смог выпустить книгу. По финансовым причинам, но Сэлинджер счел это предательством, прервал все общение и вычеркнул его из своей биографии.

Хороший ли это фильм? Средний. Ну да, красивый актер повторяет фразы, которые фанаты Сэлинджера знают наизусть. Показано, как из мелочей создается великий роман. Вот Сэлинджер бредет по нью-йоркскому Центральному парку и задается вопросом, куда деваются утки зимой, когда пруд замерзает. То же будет спрашивать Холден Колфилд.

А потом, через тридцать лет, этот же вопрос в том же месте задаст Марк Дэвид Чэпмен , убийца Джона Леннона , который был фанатом "Над пропастью во ржи" и даже обвинял книгу в том, что это она толкнула его на преступление. Этого, впрочем, в фильме нет.

Зато главный герой одержим литературой настолько, что кажется, прямо сейчас, прямо в зале, все зрители достанут печатные машинки и начнут творить. Хотя уровня безумия Сэлинджера в плане желания стать великим автором достичь сложно. Пройти через столько отказов и не бросить затею может не всякий.

В силу своей работы критиком я часто сталкиваюсь с такими Сэлинджерами. Они все мечтают пропихнуть мне свой роман. Я, конечно, слабо верю, но все-таки каждый раз надеюсь, что мне подкинули очередной "Над пропастью во ржи", вяло проглядываю первые страницы и понимаю, что зря на что-то рассчитывал. Может, теперь буду читать более внимательно.