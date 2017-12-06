«Праздничный переполох» — первый фильм Нового года

В первый день 2018 года на экраны российских кинотеатров выходит новогодняя комедия от режиссеров фильма "1+1" "Праздничный переполох".

Режиссеры фильма Эрик Толедано и Оливье Накаш сняли очень трогательную комедию, обогнавшую во Франции в прокате за первый же уик-энд "Бегущего по лезвию 2049". Это в полной мере доказывает, что ошеломительный успех фильма "1+1" нельзя назвать случайным.

На Международном кинофестивале в Торонто "Праздничный переполох" был весьма положительно отмечен критиками.

Очень теплые комментарии фильм получил и от звездных российских зрителей, уже успевших оценить картину.

«Праздничный переполох» не разочаровывает ни разу, хотя после замечательной картины «1+1» можно было бы легко провалиться. Этот фильм не разочарует, он может понравиться меньше, он может понравиться больше, но он на таком высоком уровне замечательной драматургии, качества, высказывания, обаяния, которое всегда оставит людей в зале удовлетворенными и оптимистично глядящими на жизнь».

О чем фильм

Лента рассказывает о праздничном агентстве, которое получило крупный заказ на проведение элитной свадьбы в замке XVII века. Под контролем приходится держать все: от работы поваров и официантов до общей атмосферы праздника. Но, как это обычно случается, что-то пошло не так. Вернее, не "что-то", а все.

Российский дубляж

Смотрите фильм "Праздничный переполох" с 1 января 2018 года в кинотеатрах.