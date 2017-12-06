Создатели «Дэдпула 2» представили новый ролик

В рамках проходящего в Бразилии фестиваля поп-культуры Comic-Con создатели супергеройского фильма «Дэдпул 2» показали новый ролик картины. Специального для него болтливый наёмник выучил (якобы) португальский язык и рассказал, что все желающие смогут набить себе уникальные татуировки с символикой персонажа.

По словам авторов, в сиквеле нас ждёт еще больше безумия, экшена и специфичного для Дэдпула юмора. Зрители не только вновь встретятся с уже знакомыми героями, но увидят таких новых персонажей, как Домино и Кейбл.

Российская премьера «Дэдпула 2» пройдёт 31 мая 2018 года.