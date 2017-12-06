Ещё
Создатели «Дэдпула 2» представили новый ролик
Далее:
Читайте также:
Ещё

Создатели «Дэдпула 2» представили новый ролик 

Игромания.ру 6 декабря 2017
В рамках проходящего в Бразилии фестиваля поп-культуры Comic-Con создатели супергеройского фильма «Дэдпул 2» показали новый ролик картины. Специального для него болтливый наёмник выучил (якобы) португальский язык и рассказал, что все желающие смогут набить себе уникальные татуировки с символикой персонажа.
По словам авторов, в сиквеле нас ждёт еще больше безумия, экшена и специфичного для Дэдпула юмора. Зрители не только вновь встретятся с уже знакомыми героями, но увидят таких новых персонажей, как Домино и Кейбл.
Российская премьера «Дэдпула 2» пройдёт 31 мая 2018 года.
Игромания.ру: последние новости
В финальном трейлере «Первому игроку приготовиться» звучит всё та же песня A-Ha Шесть шагов к PS4 Pro: конкурс по «Tomb Raider: Лара Крофт» продолжается Конец близок: вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение