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Тест: сколько вы продержитесь в фильме ужасов?
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Тест: сколько вы продержитесь в фильме ужасов? 

Рамблер 7 декабря 2017
Фото: Кадр из фильма "Кошмар на улице Вязов"
Если бы вы попали в фильм ужасов, какой была бы судьба вашего героя? Стали бы вы первой жертвой злодея, отдали бы свою жизнь за друзей или продержались бы до самого финала? Попробуем узнать.
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