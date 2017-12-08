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«Чудо-женщина» стала самым обсуждаемым фильмом
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«Чудо-женщина» стала самым обсуждаемым фильмом 

Попкорн News 8 декабря 2017
«Чудо-женщина», которую все лето обсуждали и кинокритики, и зрители, и СМИ, продолжает собирать титулы: фильм возглавил рейтинг самых популярных картин этого года в Tumblr. Рейтинг составлялся на основе частоты упоминания фильмов пользователями социальной сети, а также на основе частоты поиска и использования соответствующих тэгов.
Разумеется, помимо «Чудо-женщины», в рейтинге самых обсуждаемых фильмов 2017 года Tumblr нашлось место и другим супергеройским блокбастерам.
Так, «Лига справедливости» добралась в списке до 14 места, «Черная пантера», которая еще не вышла, заняла 10 место, а «Стражи Галактики 2» — 11. В двадцатку самых обсуждаемых также попали «Тор: Рагнарек», «Человек-паук: Возвращение домой» и «Мстители: Война бесконечности», которые выйдут аж в мае следующего года.
Нашумевший благодаря прощанию Хью Джекмана с ролью Росомахи «Логан» занял в списке 12 место, а вышедший еще в 2016 году «Дэдпул» запомнился зрителям настолько сильно, что в рейтинге самых обсуждаемых фильмов 2017 сумел добраться аж до 16 места.
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