Все фильмы 2017 года в одном трейлере

Ежегодно в Голливуде выпускается столько фильмов, что уследить за всеми релизами сложновато даже самым преданным поклонникам американского кино.

В преддверии сезона кинопремий YouTube-канал Sleepy Skunk решил напомнить зрителям, какие фильмы выходили в 2017 году — и объединил их все в одном колоссальном трейлере.

Создатель видео постарался на славу: ролик представляет собой не просто беспорядочный набор кадров из разных фильмов, но создает впечатление действительно некоего полноценного трейлера для не существующей киноленты.