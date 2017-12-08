Отличные новости для поклонников фильмов про динозавров: кинокомпания Universal Pictures показала трейлер второй части «Мира юрского периода». И несмотря на шутки о том, что ролик выглядит больше похожим на новую часть «Годзиллы», посмотреть в кинотеатре фильм с попкорном все же стоит.
По сюжету, Крис Пратт будет героически спасать велоцирапторов, титанозавров, археоптериксов и прочую компанию (пытаясь не попасть в зубы тираннозавру) от очередной угрозы вымирания, которой на этот раз станет пробудившийся вулкан на острове Нублар, где в первой части (которая, к слову, собрала в прокате 1,7 млрд долларов) располагался парк развлечений. Режиссер фильма Хуан Антонио Байона («Голос монстра») обещает много динозавров и признается, что перед съемками пересматривал фильм Стивена Спилберга «Парк юрского периода» 1993 года, первый и до сих пор самый зрелищный фильм об обитателях мезозойской эры.