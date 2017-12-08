Вышел первый трейлер «Мира юрского периода — 2»

Отличные новости для поклонников фильмов про динозавров: кинокомпания Universal Pictures показала трейлер второй части «Мира юрского периода». И несмотря на шутки о том, что ролик выглядит больше похожим на новую часть «Годзиллы», посмотреть в кинотеатре фильм с попкорном все же стоит.