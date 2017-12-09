«Боевой ангел Алита»: вышел первый трейлер

8 декабря в Сети появился трейлер киберпанк-фильма «Боевой ангел Алита». Это экранизация одноимённой манги Юкито Косиро, в которой рассказывается о мире далёкого будущего. В центре повествования — киборг-гиноид Алита. Её нашёл на свалке и восстановил доктор и охотник за головами Дайске Идо (Дайсон в фильме).

Права на экранизацию манги режиссёр Джеймс Кэмерон выкупил ещё в 2000-х годах, но позже он увлёкся «Аватаром» и ему стало не до «Алиты». Долгое время считалось, что картина попала в производственный ад, но вскоре фильму нашли режиссёра — им стал Роберт Родригез. Кэмерон остался продюсером проекта.

Судя по трейлеру, создатели фильма пошли по пути экранизации «Призрака в доспехах». Авторы досконально изучили все части и финалы манги и аниме, выпотрошили их и взяли для своей картины понравившихся персонажей и события. Увы, в случае с «Призраком» это не привело ни к чему хорошему — от оригинала осталась только картинка киберпанка. Надеемся, что «Алита» не повторит судьбу этого фильма, хотя, увы, предпосылки к этому имеются.