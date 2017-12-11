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Назван лучший фильм ужасов года
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Назван лучший фильм ужасов года 

Lenta.ru 11 декабря 2017
Американский журнал Rolling Stone составил рейтинг из десяти лучших хорроров 2017 года. Лидером списка стала лента о студентках-каннибалках «Сырое» французского режиссера Джулии Дюкорно.
В ужастике рассказывается о молодой вегетарианке, поступившей в ветеринарный колледж. После прохождения студенческого ритуала, в который входит поедание сырого мяса, у нее появляется непреодолимое желание питаться человечиной. Картина с Геренс Марилье и Эллой Рамф стала дебютом 34-летней Дюкорно. Она получила приз Международной федерации кинокритиков FIPRESCI на Каннском кинофестивале.
На втором месте — американский хоррор «Прочь» режиссера Джордана Пила. Он рассказывает о знакомстве чернокожего фотографа с богатыми родителями его белой девушки. Визит превращается в борьбу за выживание, когда выясняется, что представители «высшего общества» — закоренелые расисты.
Третья строчка досталась австралийской ленте «Гончие любви» о паре, которая похищает, насилует и убивает старшеклассниц.
В топ-10 также вошли фильмы «Смертоносная земля», «Февраль», «Сплит», «Оно приходит ночью», «Дары смерти» и «Очень темные времена». Завершает список лента «мама!» Даррена Аронофски с Дженнифер Лоуренс в главной роли.
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