Сеть заполонили спойлеры к новым «Звездным войнам»

После закрытой премьеры фантастического фильма «Звездные войны: Последние джедаи», состоявшейся в Лос-Анджелесе 10 декабря, сеть заполонили спойлеры к новой части саги. При этом, как отмечает портал Desert News, слитые сюжеты зачастую противоречат друг другу.

Согласно одной из теорий, картина завершится на решении главной героини Рей ( Дэйзи Ридли ) изменить устои ордена джедаев, привнеся в него свободу, которой дорожат ситхи. Для этого она объединится с главным антагонистом фильма Кайло Реном ( Адам Драйвер ).

Другая версия предполагает, что Рей, не знавшая своих родителей, на самом деле — внучка джедая Оби-Вана Кеноби. Источники объясняют это тем, что актеры, игравшие Кеноби в предыдущих сериях ( Алек Гиннесс Юэн Макгрегор ), говорят в фильме с британским акцентом, как и Ридли.

Многие спойлеры появились на портале Reddit. Однако в самом популярном посте, посвященном сюжету новых «Звездных войн», пользователь с ником StarWarsTLJ17 заявил, что был на премьере фильма, и пока ни один «слитый сюжет» не имеет ничего общего с сиквелом.