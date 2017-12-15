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«Каратель» продлён на второй сезон
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«Каратель» продлён на второй сезон 

Игромания.ру 15 декабря 2017
Если вам понравился первый сезон сериала «Каратель», и вы с нетерпением ждали новостей о следующем, то у нас для вас отличные новости. Netflix сообщил в Твиттере о продлении шоу на второй сезон.
Сам «Каратель» показал себя намного лучше «Железного кулака» и даже «Защитников», а некоторые критики называют его самым жестоким сериалом Marvel. Поэтому анонс продолжения был лишь вопросом времени.
Напомним, что все остальные сериалы Netflix про супергероев Marvel также получат новые сезоны. Ближайшим из них станет второй сезон «Джессики Джонс», премьера которого пройдёт 8 марта 2018 года.
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