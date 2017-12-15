«Каратель» продлён на второй сезон

Если вам понравился первый сезон сериала «Каратель», и вы с нетерпением ждали новостей о следующем, то у нас для вас отличные новости. Netflix сообщил в Твиттере о продлении шоу на второй сезон.

Сам «Каратель» показал себя намного лучше «Железного кулака» и даже «Защитников», а некоторые критики называют его самым жестоким сериалом Marvel. Поэтому анонс продолжения был лишь вопросом времени.