Что нужно знать перед походом на новые «Звездные войны»

Сопротивление и Первый Орден В декабре далекого 2015-го года Сила уже не могла прятаться и пробудилась вместе с новой трилогией «Звездных войн». На этой неделе Disney и Lucasfilm представят по всему миру новый эпизод известной саги под названием «Последний джедай», или джедаи — точно мы это узнаем только после просмотра фильма, ведь локализаторы тоже могли не знать точное количество. Но за 2 года ты уже могла забыть, что происходило в «Пробуждении силы». Вспоминаем предыдущую часть вместе:

«Звездные войны» — это не только сага о сражениях на звездолетах, световых мечах и бластерах. Грязный бизнес в виде политики нам показали еще в прошлых трилогиях. После разрушения второй Звезды Смерти еще долго шло сражение между Галактической Империей и Альянсом Повстанцев. Последние в дальнейшем основали новое правительство, названное Новой республикой. В конечном счете мирный договор был подписан, но не было никакой безоговорочной капитуляции — остаткам Империи позволили жить в отдаленных уголках галактики.

Вот только этому остатку удалось переформироваться в Первый Орден, который стремится вернуть былую славу великой Империи. Руководит Орденом таинственный Сноук, обладающий некой связью с темной стороной Силы. Новая Республика хотела в очередной раз подвергнуть мир опасности, в открытую напав на новое движение Империи, но все-таки, благодаря Лее Органе, сформировалось Сопротивление для борьбы с Первым Орденом.

Люк Скайуокер — Марк Хэмилл Идея была хороша, но запоздала: в «Пробуждении силы» Первый Орден развернул на базе супероружие под названием «Старкиллер», которое уничтожило столицу и часть оборонительного флота Новой Республики. Сопротивлению удалось уничтожить оружие, а также заставить позорно отступить Первый Орден.

В «Пробуждении силы» знаменитого сына Дарта Вейдера мы видели примерно 2 минуты. И это без шуток. Но даже с таким крохотным экранным временем нам удалось узнать достаточно много.

После уничтожения Звезды Смерти и победы над злобным императором Палпатином Люк вместе со своими приятелями намеревался сделать мир чуточку лучше. Для этого Скайуокер решил находить и обучать новых джедаев в новой школе, которую сам же и основал. В число его учеников входил юный Бен Соло, сын Хана Соло и Леи Органа. К сожалению, мальчишку поглотила темная сторона Силы. Бен взял себе новое имя Кайло Рен, убил всех своих сокурсников и сжег до основания школу джедаев.

Рэй — Дейзи Ридли Люк был опустошен поступком своего племянника и чувствовал огромную ответственность за случившееся. Уйдя в добровольную ссылку, Люк начал поиски первого храма джедаев. Первый Орден поставил одной из своих задач нахождение и убийство последнего известного джедая Галактики, который стал легендой для всех и каждого. Скайуокер нашел храм на планете Эч-То, полностью покрытой океаном, и надеялся, что у него будет много времени на его изучение. Поэтому представьте его удивление, когда Люк, выйдя на свежий воздух в конце «Пробуждения силы», увидел…

Джедай Скайуокер при встрече с девушкой не имеет понятия, кто она и кем является по жизни. Так же, как и зрители. Рей стала одним из главных персонажей новой трилогии, но ее прошлое — огромная тайна. Когда она была маленькой девочкой, Рей оставили на пустынной планете Джакку. Кто ее родители, или с какой планеты она прибыла — все это остается загадкой. Несмотря на то, что Рей мечтает о приключениях за пределами пустынной планеты, она застревает на Джакку в роли мусорщицы. Но судьба сталкивает ее с дроидом Сопротивления по имени BB-8, который находится в бегах от Первого Ордена. Затем компания сталкивается с дезертиром и бывшим штурмовиком, который в начале фильма получил имя Финн. У ребят было совсем немного времени для знакомств и осмотра достопримечательностей, потому что их обнаружил Первый Орден. Пришлось спешно покидать пустыню на старом судне Хана Соло, Тысячелетнем соколе, который оказался на местном рыночке как нельзя кстати, но почему-то без самого Соло.

Чуть позже Хан и Чубакка находят свою родимую посудину, знакомятся с персонажами и отправляются на планету Такодана для встречи с Маз Канатой в исполнении Люпиты Нионго в ее дворце. Через небольшой промежуток времени Рей услышала таинственные шумы, благодаря которым она нашла в подвалах Маз световой меч Люка, хранившийся там уже долгое время. Коснувшись меча, Рей посетили видения: как отец оставил ее на Джакку и как Кайло уничтожил академию джедаев. Маз поведала Рей о ее судьбе и о том, что она должна забрать меч джедая себе. Но девушка испугалась слов мудрой женщины и решилась на «передышку» подальше от дворца. В лесу. Где ее и найдет Кайло Рен, пока Сопротивление и Первый Орден сражаются у дворца. Забрав Рей с собой на базу «Старкиллер», Кайло подверг девушку пыткам для получения информации о Сопротивлении. Но молодой человек не ожидал столкновения с Силой Рей и спешно покинул комнату пыток, тем самым неосознанно дав девушке возможность сбежать.

Позже Рей встречает своих товарищей — Финна, Хан Соло и Чубакку — и помогает им заложить бомбы на вражеской базе. К сожалению, девушке пришлось наблюдать за сценой убийства Хана Соло собственным сыном, а Рей любила Соло как отца. Чуть позже девушка сражалась с Кайло недалеко от центра базы, взяв после своего друга Финна световой меч Люка Скайуокера и оставив плохому парню множество ранений и шрам на все лицо перед землетрясением и разделением поля битвы.

Кайло Рен — Адам Драйвер Чубакка успел забрать «Сокола», Рей, Финна и отправится к штаб-квартире Сопротивления, пока база «Старкиллер» разрушалась на множество кусков. Благодаря данным дроидов BB-8 и R2-D2 члены Сопротивления смогли воссоздать карту, на которой было отмечено местонахождение Скайуокера. Рей вместе с Чубаккой и R2-D2 отправляется на планету Эч-То. Очень скоро она находит Люка, протягивает ему световой меч и… в этом месте пошли титры.

Облаченное в черное, угрюмое дитя Хана Соло и Леи Органа, которое обучалось джедайским приемчикам у великого Люка Скайуокера, склоненное к темной стороне Силы таинственным Сноуком. Как уже было сказано ранее, Бен Соло уничтожил школу джедаев с ее учениками и примкнул к Первому Ордену, дабы познать искусство владения темной Силой, коим раньше владел дедушка молодого человека — Дарт Вейдер. Если ты уже все забыла, то могучий Вейдер был отцом и Люка, и Леи.

В Ордене Кайло нашел себе «друга» в лице генерала Хакса в исполнении Донала Глисона, с которым давно идет соперничество за внимание Сноука. В самом начале фильма нам показывают сцену поимки солдата Сопротивления в лагере предателей Первого Ордена. Позже Кайло Рен выясняет, что необходимые данные для уничтожения Люка Скайуокера находятся у верного товарища солдата, дроида BB-8, который успел сбежать из лагеря. После побега солдата и дезертира Финна Кайло срывается на генерала Хакса, т.к. именно ему подчинялся штурмовик, решивший разорвать связи с Орденом. В дальнейшем из-за неудач Кайло Рен просто срывается на всем подряд, к чему привыкли уже все. Даже штурмовики.

Кайло отдает приказ схватить Финна и маленького дроида на Джакку, но и здесь терпит неудачу. Зато с этого момента молодой человек в курсе существования Рей и ощущает ее Силу. Позже Кайло Рен вместе с Первым Орденом направляется к дворцу Маз и берет в заложники девушку. Как у же указывалось ранее, Рей удалось сбежать, чем в очередной раз она заставила психовать угрюмого парня.

Финн / FN-2187 — Джон Бойега Но через некоторое время молодой человек находит на базе «Старкиллер» своего отца. После разговоров о возвращении домой к маме, о чувствах и дисгармонии внутри себя Кайло Рен решает уравновесить свои бушующие эмоции весьма эффектным способом — убийством Хана Соло, который якобы и делал ученика темной Силы слабым и эмоциональным юношей. Далее была битва с Финном, битва с Рей, красивый шрам на все лицо, землетрясение и побег грустного злого мальчика с базы вместе с генералом Хаксом.

Благодаря истории о прошлом бывшего штурмовика зрители узнали об ужасном пути Первого Ордена к войне: людей в отряды набирали еще с детского возраста, насильно отнимая их от семей и давая им серийные номера вместо имен. В начале фильма FN-2187 отказывается выполнять приказ Кайло Рена об убийстве мирных людей в лагере, который укрывал у себя солдата Сопротивления По Дэмерона. Кажется, именно в этот момент устрашающий Кайло почувствовал поток Силы, исходящий из штурмовика. После возвращения на судно Первого Ордена парень решает уйти в «самоволку», прихватив с собой По, который чуть позже и дал новому другу имя Финн.

По Дэмерон — Оскар Айзек К сожалению, товарищи были разделены при крушении их небольшого средства спасения на Джакку. После долго блуждания по пустыням Финн сталкивается с Рей и BB-8, которым врет о своей принадлежности к Сопротивлению. В дворце Маз парень решил покончить с ложью и во всем признался, прося Рей лететь с ним подальше от войны. Девушка отказала, Финн решил лететь подальше от всего происходящего. Но после уничтожения столицы Новой Республики, которую можно было увидеть в небе, бывший штурмовик решает воссоединиться с Ханом Соло и Чубаккой, дабы спасти похищенную Рей. В секретной штаб-квартире Сопротивления Финн находит своего нового друга По и знакомится со многими важными шишками, такими как Лея Органа. Также Финн делится важными данными о базе «Старкиллер», которую теперь Сопротивление может уничтожить… якобы. Потому что парень в очередной раз врет ради участия в операции по спасению Рей. Прибыв на вражескую базу, Финну и Ко приходится импровизировать. Но в итоге они сталкиваются с Рей и закладывают бомбы. А дальше уже известная сцена смерти Соло и битва с Кайло Реном на световых мечах, в ходе которой Финн оказывается в коме.

Новый красавчик, которого нам дали вместо старого красавчика Хана. По — ребенок героев и членов Альянса Повстанцев. Начинал как пилот Новой Республики, но, видя угрозу со стороны Первого Ордена, решил примкнуть к Сопротивлению незадолго до начала «Пробуждения силы». На Джакку молодой человек был отправлен лично Леей Органа для получения части карты о местонахождении своего брата. По был схвачен и подвержен пыткам Кайло, спасен Финном. Далее спасательное судно парней терпит крушение.

Лея Органа — Кэрри Фишер Неизвестно как, но По добирается до штаб-квартиры Сопротивления, с которой вскоре улетает ко дворцу Маз вместе с другими членами отряда. Вернувшись обратно на свою базу, По находит его друг Финн. Пилот не помогает Финну напрямую; он сражается с Первым Орденом на своем космолете, ослабляя защиту Ордена. В последний раз мы видим По вновь в штаб-квартире, где он знакомится с Рей.

Верховный лидер Сноук — Энди Серкис Что бы Республика вообще делала без этой прекрасной женщины? Ведь именно с ее подачи было организовано движение Сопротивления, так как Лея уже не могла смотреть на бездействие Новой Республики в отношении Первого Ордена. После уничтожения столицы и части флота Республики Лея Органа руководила и координировала успешную контратаку базы «Старкиллер». Но у нее было мало причин для празднования: ее сын все так же остается на стороне злодеев; любимый муж, отношения с которым осложнились после ухода Бена к Ордену, убит собственным сыном; а брат неизвестно где. Отправляя Рей к Люку Скайуокеру, генерал Органа лишь произнесла известное «Да прибудет с тобой Сила» и вернулась к своим обязанностям.

Про этого могучего мужчину, чью голограмму мы некоторое время наблюдали, известно мало: лидер Первого ордена, познавший темную сторону Силы и получивший идеальную марионетку в лице Бена Соло. Может, в новом эпизоде мы хоть немного узнаем о главном злодее новой трилогии. Дроиды

Хан Соло — Харрисон Форд. Есть милый BB-8, который носился весь фильм с куском карты. Есть нудный C3PO, который служит Сопротивлению. А есть R2-D2, который отключился после ухода Люка и реально очнулся только к концу фильма.

Грубиян, контрабандист, любовь Леи Органы, отец Кайло Рена… и мертвец. Сценаристы избавились от действительно прекрасного персонажа.