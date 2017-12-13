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Вышел трейлер 7-го сезона сериала «Родина»
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Вышел трейлер 7-го сезона сериала «Родина» 

Sunmag 13 декабря 2017
Сериал «Родина» возвращается с 7-м сезоном, который выйдет на канале Showtime 11 февраля. И мы уже можем посмотреть первый трейлер, который закрутится на том месте, где мы и оставили героев в 6-м сезоне. Кэрри Мэтисон (Клэр Дэйнс) ушла из ЦРУ и пыталась наладить спокойную жизнь с дочкой Фрэнни в Бруклине, но не тут-то было. Сначала к ней перебрался жить бывший коллега Питер Куинн (Руперт Френд), а затем прошлое настигло ее и все пошло кувырком.
В новом сезоне нас ждет противостояние Кэрри новоизбранному президенту США Элизабет Кин (Элизабет Марвел), которая после покушения отправила под арест весь отдел ЦРУ (а это 200 человек!). Ходят слухи, что седьмой сезон «Родины» станет предпоследним: шоураннер проекта Алекс Ганса уже неоднократно говорил, что историю пора заканчивать, и выказывал готовность покинуть проект сразу же, если шоу продлят еще хотя бы на один сезон. Хотя Дэниел Крейг тоже обещал больше не сниматься в бондиане… В общем, смотрим трейлер, в котором события набирают обороты уже с первых кадров, и ждем возвращение сериала.
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