8 причин обязательно посмотреть «Звездные войны»

Даже если вы ничего не понимаете в «Звездных войнах», на новый фильм все равно можно сходить. И вот почему.

Оригинальный сюжет. Зрители закидали помидорами «Пробуждение силы», потому что ее сценарий почти слово в слово цитировал «Новую надежду». «Последние джедаи» сложнее: в основе оригинальная и захватывающая история с интересными персонажами (внимание: Зрители закидали помидорами «Пробуждение силы», потому что ее сценарий почти слово в слово цитировал «Новую надежду». «Последние джедаи» сложнее: в основе оригинальная и захватывающая история с интересными персонажами (внимание: Лора Дерн Бенисио Дель Торо ) и необходимым саспенсом. Да без ляпов не обошлось, но все равно приятно, что спустя столько лет эта вселенная еще способна удивлять.

Битвы фантастической красоты. Еще никогда уродливый лик войны не был так прекрасен, как в «Последних Джедаях». Кайло Рен и Рэй дают отпор прихвостням Сноука в эффектных латексных костюмах, а финальная баталия происходит на рубиновой планете, покрытой тонким слоем соли. Один шаг, один взрыв и — как на индийском празднике Холи — ввысь вздымается облако багряной пыли. Кроваво-красное поле брани — это, конечно, клише. Но, черт возьми, какое эффектное.

Баланс эпичности и иронии. Надо отдать должное героям саги: при всей серьезности событий они готовы смеяться над собой. Что особенно приятно, шутки обычно приходятся к месту. Если представить нарочитую пафосность героев DC и безудержное веселье клоунов из Marvel — новые «Звездные войны» где-то посередине.

Мимишные звери. Тема разнообразных инопланетных существ неисчерпаема, но в этом фильме создатели превзошли самих себя. Тут и хулиганистые пингвиноптицы с огромными грустными глазами, гигантские добрые беговые ламы с рогами-ушами, богатые молоком грудастые ждуны и совершенно невообразимые ледяные псы-волки. В общем, есть на что посмотреть.

Адам Драйвер и Дэйзи Ридли — хорошая команда. При всей спорности кастинга, надо признать: эти двое не только хороши собой, но и играть умеют. Учитывая тот факт, что основная деятельность их персонажей — это мытарства со светлой стороны на темную и обратно, сами понимаете: почва для эмоций богатая. Кайло Рэна кроет сильнее: для него выбрать новую жертву, что в булочную сходить. Правда, что он возьмет в итоге — дарницкий или батон — загадка. Подогревает интерес и тот факт, что между персонажами Адама и Дэйзи есть-таки химия. Девушкам гораздо приятнее смотреть все эти межгалактические пиу-пиу, когда в кадре есть сексуальное напряжение. Ну а сцена, где Рэй просит Кайла прикрыться — без комментариев. При всей спорности кастинга, надо признать: эти двое не только хороши собой, но и играть умеют. Учитывая тот факт, что основная деятельность их персонажей — это мытарства со светлой стороны на темную и обратно, сами понимаете: почва для эмоций богатая. Кайло Рэна кроет сильнее: для него выбрать новую жертву, что в булочную сходить. Правда, что он возьмет в итоге — дарницкий или батон — загадка. Подогревает интерес и тот факт, что между персонажами Адама и Дэйзи есть-таки химия. Девушкам гораздо приятнее смотреть все эти межгалактические пиу-пиу, когда в кадре есть сексуальное напряжение. Ну а сцена, где Рэй просит Кайла прикрыться — без комментариев.

Ну очень звездное камео. Трудно написать об этом моменте не проспойлерив. Скажу одно: фанаты точно будут в восторге от появления этого героя. Новые молодые, дерзкие и яркие игроки — это хорошо, но когда на поле вдруг выходит кто-то из премьер-лиги — это событие с большой буквы С.

Отдать дань Кэрри Фишер. Вот чем хорош мир кино, так это тем, что тебя всегда будут помнить за твои роли. Не важно, страдала ли ты биполяркой, сколько у тебя было любовников и как много времени ты провела в рехабе — для миллионов людей во всем мире ты все-равно принцесса. One &Only. Вот чем хорош мир кино, так это тем, что тебя всегда будут помнить за твои роли. Не важно, страдала ли ты биполяркой, сколько у тебя было любовников и как много времени ты провела в рехабе — для миллионов людей во всем мире ты все-равно принцесса. One &Only.