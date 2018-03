Телеканал HBO снял документальный фильм «David Bowie: The Last Five Years». Лента рассказывает не только о последних работах музыканта — альбомах «The Next Day» и «Blackstar», но и об эволюции его творчества. В фильм также вошли интервью с коллегами Боуи и архивные съемки. Премьера назначена на день рождения Дэвида Боуи — 8 января.