«Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»

Жанр: фэнтези, приключения, семейный

Год: 2018

Режиссёр: Дэвил Йейтс

Сценарий: Дж. К. Роулинг

Оператор: Филипп Русло

Сиквел спин-оффа фильмов о Гарри Поттере вернет всех его фанатов в магический мир. Главным героем снова окажется Ньют Скамандер , неоднозначный и рассеянный выпускник факультета Хаффлпафф Школы Чародейства и Волшебства Хогвартс, любитель странных магических животных. Зрители помнят, как в конце первого фильма с его помощью МАКУСА (Магический Конгресс Соединенных Штатов Америки) поймал могущественного темного волшебника Геллерта Грин-де-Вальда. Однако тому удалось сбежать из-под стражи и начать собирать сторонников, большая часть из которых даже не подозревает о его настоящей цели, которая состоит в том, чтобы чистокровные волшебники управляли всеми немагическими существами (в том числе, обычными людьми).

Пытаясь помешать планам Грин-де-Вальда на мировое господство, светлый волшебник Альбус Дамблдор пишет своему бывшему студенту Ньюту, который соглашается помочь, несмотря на все риски и опасности, которыми это грозит. Черта перейдена, теперь любовь и преданность будут подвергнуты испытаниям, даже среди самых близких друзей и семьи, поскольку магический мир стремительно раскалывается надвое.

В отличие от прошлой картины, в новой ленте большая часть действия будет сосредоточена уже не в Америке, а в Великобритании и Париже.

Сюжет фильма, как и книжная сага о Гарри Поттере в целом, будет опираться на реально существующие проблемы и тенденции и поговорит со зрителями о бессмертных темах нетерпимости, непонимания, расколотого надвое мира. Нам снова покажут Криденса Бербоуна, и по словам создателей, он займет важное место в этой и последующих историях. Также фильм коснется семьи Ньюта — оказывается, у него есть старший брат Тесей, прошедший Первую мировую войну и теперь работающий в магической полиции Британии. Нам расскажут о Лите Лестрейндж, с которой Тесей ныне помолвлен, однако представительница древней чистокровной фамилии прежде была возлюбленной Ньюта, и с ней не все так просто. Кроме того, хорошо известно, что многие члены семьи Лестрейндж веками симпатизировали темной магии. Другие любовные линии также ожидаются — в первом фильме возникла и теперь разовьется привязанность Ньюта Скамандера и Тины Голдштейн, вероятно, не останется в стороне и линия сестры Тины — Куинни Голдштейн и ее взаимоотношения с немагом Якобом Ковальски.

Среди персонажей также заявлен Николас Фламель, парижский алхимик 14 века, который упомянут в первой книге саги как создатель философского камня, дарующего бессмертие, и друг Альбуса Дамблдора.

Отдельно привлекает, что двух главных противников картины сыграют звездные Джуд Лоу и Джонни Депп. Впрочем, и весь остальной состав актеров проверен и блестящ.

Словом, фанатов снова ждет увлекательное приключение в мир магии и человеческих взаимоотношений, приправленное стильными спецэффектами, декорациями и костюмами. Интересные факты о фильме «Фантастические твари: Преступления Грин-де-Вальда»: