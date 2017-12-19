Первый тизер-трейлер «Хроник хищных городов»

Год назад стало известно, что киностудия Universal Pictures и знаменитый режиссёр Питер Джексон начали работу над экранизацией серии детских постапокалиптических романов Филиппа Рива Mortal Engines. Будущий фильм получил название «Хроники хищных городов». Джексон стал его продюсером, а также принял участие в создании сценария. А режиссёрское кресло он уступил своему постоянному помощнику, Кристиану Риверсу.

По сюжету после разрушительной Шестидесятиминутной войны Земля почти полностью лишилась ресурсов. Из-за этого города оторвались от земли и превратились в гигантские машины, которые перемещаются в поисках добычи с места на место, зачастую сталкиваясь с другими городами и пожирая их или погибая. Но самое страшное начинается, когда Лондон находит чудовищное оружие Древних и решает с его помощью устранить всех конкурентов и добраться до звёзд.

Премьера запланирована на 14 декабря 2018 года.