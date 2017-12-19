Ещё
Первый тизер-трейлер «Хроник хищных городов»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первый тизер-трейлер «Хроник хищных городов» 

Игромания.ру 19 декабря 2017
Год назад стало известно, что киностудия Universal Pictures и знаменитый режиссёр Питер Джексон начали работу над экранизацией серии детских постапокалиптических романов Филиппа Рива Mortal Engines. Будущий фильм получил название «Хроники хищных городов». Джексон стал его продюсером, а также принял участие в создании сценария. А режиссёрское кресло он уступил своему постоянному помощнику, Кристиану Риверсу.
Universal выпустила первый короткий тизер-трейлер будущего фильма. Благодаря ему мы узнаём, что главные роли в фильме исполнят Хьюго Уивинг («Матрица»), Гера Хилмар («Демоны да Винчи»), Роберт Шиэн («Отбросы») и Стивен Лэнг («Тумстоун»).
По сюжету после разрушительной Шестидесятиминутной войны Земля почти полностью лишилась ресурсов. Из-за этого города оторвались от земли и превратились в гигантские машины, которые перемещаются в поисках добычи с места на место, зачастую сталкиваясь с другими городами и пожирая их или погибая. Но самое страшное начинается, когда Лондон находит чудовищное оружие Древних и решает с его помощью устранить всех конкурентов и добраться до звёзд.
Премьера запланирована на 14 декабря 2018 года.
Игромания.ру: последние новости
В финальном трейлере «Первому игроку приготовиться» звучит всё та же песня A-Ha Шесть шагов к PS4 Pro: конкурс по «Tomb Raider: Лара Крофт» продолжается Конец близок: вышел новый трейлер «Мстителей: Война бесконечности»
 Ещё 7 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение