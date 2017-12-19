Сериал «Граница» продлили на 3 сезон

Джейсон Момоа , завершив съемки в «Аквамене», премьера которого намечена на 2018 год, без работы сидеть не будет: стало известно, что Netflix продлил на 3 сезон исторический сериал «Граница», в котором Момоа играет главную роль.

Уже известно, что третий сезон «Границы» будет насчитывать 6 эпизодов и появится в сервисе Netflix в следующем, 2018 году, хотя точной даты премьеры у нового сезона пока нет.

В центре сюжета, действие которого разворачивается в 18-м веке в Канаде, вновь окажется герой Джейсона Момоа — Деклан Харп, человек вне закона, волею судьбы оказавшийся в самом центре непримиримой войны группировок за контроль над торговлей мехом.