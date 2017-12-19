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Вышел первый трейлер «8 подруг Оушена» с Буллок и Бланшетт
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Вышел первый трейлер «8 подруг Оушена» 

Газета.Ru 19 декабря 2017
Вышел первый трейлер фильма "8 подруг Оушена". Ролик опубликован в официальном твиттере ленты.
Режиссер — Гэри Росс. Главную роль сыграла Сандра Буллок. В картине также снимались Кейт Бланшетт, Хелена Бонэм Картер, Сара Полсон, Минди Калинг, Рианна, Аквафина, Энн Хатауэй и др.
Это спин-офф трилогии о друзьях Дэнни Оушена, звездами которой были Джордж Клуни и Брэд Питт.
Лента выйдет в прокат летом 2018 года.
Ранее сообщалось, что российская теннисистка Мария Шарапова исполнит камео в спин-оффе трилогии "Друзей Оушена".
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