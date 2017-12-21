Вышел тизер продолжения фильма «Mamma MIA!»

Съемки сиквела «Мамма MIA!» наконец-то завершились, и в честь этого, безусловно, важного события создатели фильма анонсировали трейлер — его премьера состоится в четверг вечером, а пока первый взгляд на звезд «Mamma MIA! 2» и на то, как проходили съемки фильма, предлагает небольшой тизер, появившийся в официальном Twitter-аккаунте картины.