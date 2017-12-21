Вышел тизер продолжения фильма «Mamma MIA!» 

Съемки сиквела «Мамма MIA!» наконец-то завершились, и в честь этого, безусловно, важного события создатели фильма анонсировали трейлер — его премьера состоится в четверг вечером, а пока первый взгляд на звезд «Mamma MIA! 2» и на то, как проходили съемки фильма, предлагает небольшой тизер, появившийся в официальном Twitter-аккаунте картины.
В тизере можно увидеть Лили Джеймс, которая сыграла героиню Мерил Стрип в молодости, Аманду Сейфрид, Пирса Броснана и других звезд оригинального мюзикла. Российская премьера картины намечена на 16 августа 2018 года.