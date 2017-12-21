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Вышел тизер продолжения фильма «Mamma MIA!»
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Вышел тизер продолжения фильма «Mamma MIA!» 

Попкорн News 21 декабря 2017
Съемки сиквела «Мамма MIA!» наконец-то завершились, и в честь этого, безусловно, важного события создатели фильма анонсировали трейлер — его премьера состоится в четверг вечером, а пока первый взгляд на звезд «Mamma MIA! 2» и на то, как проходили съемки фильма, предлагает небольшой тизер, появившийся в официальном Twitter-аккаунте картины.
В тизере можно увидеть Лили Джеймс, которая сыграла героиню Мерил Стрип в молодости, Аманду Сейфрид, Пирса Броснана и других звезд оригинального мюзикла. Российская премьера картины намечена на 16 августа 2018 года.
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