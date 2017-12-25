«Елки новые»: хохот, слезы и сахар

Колумнист Sputnik вдумчиво посмотрел новую часть российского новогоднего киноэпоса и делится впечатлениями.

Поток экспериментов

Каждый декабрь, накануне новогодних праздников, в кинотеатрах воцаряется новогодний тоталитаризм. 90% всего текущего репертуара оказывается про Новый год! А остальные 10% показывают ночью! Так что зрительский выбор накануне праздников невелик, и характеризуется он сплошь сахарными сиропчиками со слезливым оттенком.

Но давайте посмотрим, что же приготовили для предновогоднего проката российские кинематографисты? Их сиропчик обладает вполне предсказуемым хвойным привкусом, и называется "Елки новые".

"Ёлки", если вдруг кто не знает, — это из года в год тянущаяся франшиза, бескрайнее полотно которой ткут трудолюбивые руки лучших кинематографистов Российской Федерации. Кино — недешевое. Одну из частей отыграли в ретрокостюмах. А в предыдущей серии был пингвин и имели место эксклюзивные съемки в космосе.

Мне "Ёлки" кажутся бесконечным экспериментом инновационных таких алхимиков. Что же ищут они при помощи больших бюджетов, именитых актеров и Ивана Урганта с Сергеем Светлаковым? Ответ прост: они ищут формулу идеального новогоднего фильма. Вот такого, как "Ирония судьбы…"

Кадр из фильма "Елки новые"

Задача сложная и амбициозная, решаемая, как мы видим, методом проб и ошибок. И что же? Получается каменный цветок у мастеров? На момент прошлогодних "Ёлок", прямо скажем — скорее нет. Проблема всех фильмов этого цикла в том, что их не хочется пересматривать. "Иронию судьбы…" тоже не особо хочется, но можно. А вот "Елки" — как-то нет. Продюсер "Ёлок" Тимур Бекмамбетов экспериментирует в этом направлении уже десять лет — со времен фильма "Ирония судьбы. Продолжение". В том, что "Ёлки" — поток экспериментов, а не застывшая формула, можно убедиться хотя бы потому, что год из года фильмы из этого цикла меняются. Попробовали так, потом этак, здесь добавили, тут убавили.

После просмотра фильмы этой франшизы оставляют чуть сладкое, но в целом трогательное впечатление, не вызывают негатива, но и желания повторить погружение не провоцируют. Плодотворная инъекция

Но давайте посмотрим, в какую сторону продвинулись искания ведущих алхимиков российского кинематографа.

И такая вот, простите за каламбур, крыжовниковая прививка на хвойное древо дала, по крайней мере, интересные побеги. Раньше картинка в "Ёлках" была прилизанная, выстроенная. А пришел Крыжовников — и нате вам, появились кривые кадры, снятые на мобильный телефон. Появился саундтрек, составленный из самых популярных в закусочных Геленджика музыкальных композиций. Определенно, большой удачей стало появление в команде Жоры Крыжовникова. Это — комедийный режиссер, продюсер, автор дилогии "Горько" и "Самого лучшего дня", потенциальный российский Джадд Апатоу (это американский вариант Крыжовникова, создатель множества недорогих комедий с элементами трэша).

Появился Дмитрий Нагиев в традиционном образе ушибленного в башенный отсек силовика в не самом высоком звании. Ничего нового Нагиев не творит, но играет завораживающе смешно. Он влегкую переигрывает и Урганта, и Светлакова. Они просто меркнут в чистом сиянии комедийного нагиевского образа.

Несомненно, Крыжовников привел с собой и блестящую актрису Валентину Мазунину. Это, если помните, Валюха из сериала "Реальные пацаны". В "Ёлках" она — настоящая звезда и трэш-дива. Ее появление, как удар под дых. Актриса очень органичная, с великим талантом, но, как и Нагиев, играла по знакомым нотам.

А вот актриса Юлия Александрова (которую тоже привел Жора Крыжовников, и доказательством тому — тот факт, что она его жена) стала просто настоящей звездой новых "Ёлок". Она сумела своей игрой, улыбкой и харизмой оживить одну из самых паточных историй фильма. Пересказывать не буду, но сложилось стойкое ощущение, что если бы не Юлия Александрова — умерла бы история. Или обросла бы рюшечками немыслимой пошлости. Но свершилось чудо. Признаки прогресса

Новогодний юмор — материя тонкая. Очень про многое шутить нельзя, а если про что и можно, то очень осторожно. Это — трасса с множеством флажков и извивов. В предыдущих "Ёлках" юмор был беззуб. В "Ёлках новых" зубы не сказать, чтобы отросли. Юмор достаточно стерилен. Но появились элементы какого-то нутряного хохота, из самых глубин души, когда забываешь обо всем и просто, простите, ржешь. Подозреваю, что и это тоже — заслуга Крыжовникова. Во всяком случае, в его фильмах такое — сплошь и рядом.

Актерский состав в фильме звездный. Но, надо сказать, звезды не особо выкладывались. Играли ровно на территориях разведанных образов, в основном без сюрпризов. Иван Ургант и Сергей Светлаков были бледны, как я уже говорил, на фоне Нагиева. Словно корпоратив добротно отыграли. Но, возможно, так и требовалось.

SPUTNIK/ EKATERINA CHESNOKOVA

В целом к концу фильма у многих зрителей были слезы на глазах. Плакали, в основном, над тем фактом, что всем нужна мама. Сам процесс просмотра не труден и необременителен. Ощущения потерянного времени, в общем, нет. Уровень сахара в фильме — понизился, но все равно остался стабильно высоким. Прекрасный артист Сергей Пускепалис играет доброго такого папочку, от которого сбегает маленький ребенок. И играет он (не ребенок, а Пускепалис) как-то невероятно приторно. Уже при втором-третьем появлении возникает разновидность оскомины. Но, может, это субъективно.

И главный вопрос: хочется ли пересматривать "Ёлки новые"? Ответ — уже почти что утвердительный. Некоторые эпизоды хочется, пожалуй, и пересмотреть, а некоторые –навсегда забыть.

Но в целом прогресс, несомненно, есть. Эпопея не стоит на месте и не создается по шаблону. Может быть, когда-нибудь одна из частей вдруг и станет великой новогодней классикой. Как знать!