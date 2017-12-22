Критики не в восторге, но Netflix сделает сиквел

Сегодня в стриминговом сервисе Netflix появился фэнтезийный боевик режиссёра Дэвида Эйера «Яркость», главную роль в котором сыграл Уилл Смит . Боевик отправляет зрителей в необычный мир, в котором эльфы, орки и прочие фантастические существа живут бок-о-бок с людьми и пытаются совмещать волшебство с высокими технологиями.

Критики встретили новинку без особых восторгов: на агрегаторе Metacritic средний балл фильма всего 28, а на Rotten Tomatoes ему удалось дотянуть до 30. А вот оценки зрителей пока что оказываются намного выше. И, судя по всему, именно на них полагается Netflix.

Как сообщает издание Bloomberg, канал Netflix уже заказал продолжение своего фантастического фильма. Пока что о второй части известно лишь то, что к своей роли вернётся Уилл Смит. Это лишний раз доказывает, что стриминговый сервис всерьёз нацелен конкурировать с кинокомпаниями не только в производстве сериалов, но и в высокобюджетном кино.

А пока что уже можно самостоятельно оценить, насколько справедлив гнев критиков в отношении новой премьеры Netflix.