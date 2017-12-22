Тест: сюжет фильма или бред сумасшедшего? 

1 января в кино выходит очень добрая и жизненная комедия «Праздничный переполох». Создатели картины Оливье Накаш и Эрик Толедано уже известны многим по работе «1+1», отлично воспринятой широкой публикой и кинокритиками. В их новом фильме есть все: живые диалоги, нетривиальные сюжетные линии и драйв. «Праздничный переполох» — это веселый и яркий фильм с долей классического французского юмора и внезапными поворотами сюжета.
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