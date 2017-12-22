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Козловский в тизере новой картины «На районе»
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Козловский в тизере новой картины «На районе» 

Eva.ru 22 декабря 2017
В микроблоге одного из самых популярных и востребованных российских актеров Данилы Козловского появился тизер дебютного фильма его возлюбленной Ольги Зуевой, впервые выступившей в роли режиссера и сценариста одновременно.
Сегодня довольно трудно назвать более востребованного российского актера, чем Данила Козловский. Почти каждая вторая крупная кинопремьера сопровождается его именем в титрах. На днях популярный артист поделился в своем микроблоге очередным тизером фильма, в котором принял участие. Стоит заметить, что в роли режиссера картины выступила возлюбленная Данилы Ольга Зуева. «Как непросто иногда бывает сделать правильный выбор. Сказать НЕТ тому, чему так хочется сказать ДА! Как сложно найти своё „Я“ в мире, где больше всего ценят деньги. Как редко встречается чистая любовь, среди всей этой похоти… Эти и другие вопросы задаёт себе фильм НА РАЙОНЕ, он же на них отвечает. Для меня это очень особенный фильм. Пацанский по духу, он наполнен неподдельной женской чувственностью. Я с нетерпением жду дня, когда его покажут в кинотеатрах нашей страны. А сегодня, смотрите тизер-трейлер», — написал под публикацией сам Данила, не на шутку заинтриговав таким образом поклонников, уже сегодня готовых скупать все билеты на любую премьеру любимого артиста.
«Судя по всему фильм получился на пределе, захватывающий. Буду ждать премьеры. А вам очень идёт такая прическа» «Вот это тизер… Мурашки по коже! Следим. Ждем. Любим. Гордимся!» «Многообещающе! Ждем со всеми!» «Это будет что-то сильное! Какой же здесь актерский состав клёвый… Ждём… Данила ты вообще крут!» «Не пропускаю ни одного фильма с вашим участием. Почаще радуйте нас вашими работами и появлением на экране» «Так скорее захотелось увидеть фильм… Ясно, что будет захватывающе…» «На Данилу можно смотреть вечно!» «С нетерпением ждём! Каждый ваш фильм, каждая ваша роль заставляет задуматься и пересмотреть свои взгляды на жизнь. Спасибо!»
Стоит заметить, что фильм «На районе» станет дебютом для молодого режиссера Ольги Зуевой, которая также опробовала себя и в качестве сценариста картины. По сюжету двое давних друзей работают на криминального авторитета и выполняют за него «грязную» работу. Но вот однажды герой Данилы решает «завязать» с такой жизнью и уйти, однако это оказалось не так уж просто. Именно его решение и послужило толчком для целой серии невероятных событий, в корне изменивших судьбы друзей.
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