Все, что нужно знать о фильме «Ёлки новые»

О чем вообще фильм?

Это легкая, почти невесомая в плане смысловой нагрузки предновогодняя комедия о важности семейных ценностей.

Важность эта доказывается через пять историй, которые происходят незадолго до праздника в разных городах России.

"Сосны". Место действия: Тюмень. Хипстер старшего школьного

"Беременная Снегурочка". Место действия: Нижний Новгород. Будущая мать-одиночка подрабатывает Снегурочкой и ходит вместе с Дедом Морозом из Киргизии, чтобы заработать на роды в платной больнице. В ролях: Таисия Вилкова, Будущая мать-одиночка подрабатывает Снегурочкой и ходит вместе с Дедом Морозом из Киргизии, чтобы заработать на роды в платной больнице. В ролях: Юлия Александрова Геннадий Турантаев (о нем чуть позже). Режиссер: снова Жора Крыжовников.

"Погорельцы". Место действия: Санкт-Петербург. У отца большого и шумного семейства Жени сгорела квартира, и поэтому они переезжают к другу Борису, где всем становится тесно. В ролях: У отца большого и шумного семейства Жени сгорела квартира, и поэтому они переезжают к другу Борису, где всем становится тесно. В ролях: Иван Ургант Сергей Светлаков . Режиссер: Дмитрий Киселев ("Время первых").

"Мама". Место действия: Хабаровск, затем Санкт-Петербург, затем Москва. Школьник, которого воспитывает вдовец, устраивает флешмоб в соцсетях по поиску себе новой мамы, а потом сбегает из дома и летает по всей стране, чтобы встретиться с возможной кандидаткой. В ролях: Екатерина Климова, Школьник, которого воспитывает вдовец, устраивает флешмоб в соцсетях по поиску себе новой мамы, а потом сбегает из дома и летает по всей стране, чтобы встретиться с возможной кандидаткой. В ролях: Сергей Пускепалис Андрей Бурковский и все остальные. Режиссер: Александр Карпиловский ("Ёлки-3", "Ёлки-1914").

Как несложно заметить, все новеллы рассматривают семью в современном российском социуме со всех сторон: это не всегда полная ячейка общества, но чаще всего счастливая, проходящая вместе через возможные жизненные испытания. В общем, месседж простой, как говорят в передаче "Жди меня": ищите друг друга, что бы ни было, и ждите, несмотря ни на что.

Нужно ли смотреть предыдущие части, чтобы понять сюжет?

Конечно, нет.

Каждый из фильмов во франшизе "Ёлки" — это альманах из нескольких новелл, связанных общим сюжетом, но только в рамках одного фильма.

Раньше в серии были персонажи, которые возвращались в новых частях "Ёлок", как Халк в фильмах киновселенной Marvel: например, два экстремальщика, которых играли Александр Головин и Александр Домогаров-младший.

К сожалению старых поклонников франшизы и к радости тех, кто только приобщается, из важных постоянных персонажей в "Ёлках новых" появляются лишь друзья Борис и Евгений. Их традиционно играют Иван Ургант и Сергей Светлаков. Впрочем, знать о том, что там было в предыдущих пяти частях, вовсе не обязательно: по ходу сюжета быстро становится понятно, что они просто давние друзья, и все.

Чем же тогда эти "Ёлки" — новые?

Тимур Бекмамбетов , отец-основатель, который лично курировал как креативный продюсер создание всех предыдущих частей, решил передать эту ношу режиссеру Жоре Крыжовникову, автору дилогии "Горько" и картины "Самый лучший день".

Крыжовников переосмыслил "Ёлки", избавил их от повторяющихся из раза в раз элементов, осовременил киноязык (например, некоторые эпизоды сняты на телефон или action-камеры, а иногда на экране показывают трансляцию из "Одноклассников") и продумал схему, по которой все новеллы будут связаны меж собой.

Это актер с очень необычной судьбой. В фильме он играет трудового мигранта, который занимается ремонтом в квартире героини Юлии Александровой, той самой беременной Снегурочки. Она по сюжету думает, что он таджик, хотя по сценарию он киргиз. Самая интересная особенность в том, что на самом деле Геннадий — талантливый актер из Якутии. Учитывая, что действие в каждом из фильмов серии традиционно происходит одновременно в разных регионах РФ, можно предположить, что таким образом авторы хотели подчеркнуть многонациональность нашей страны.

На экране и на сцене Турантаев не впервые играет персонажей разных национальностей: так, он уже был собственно якутом, а также тунгусом, чукчей, бурятом и дважды — татаро-монголом.