«Движение вверх»: самый ожидаемый блокбастер в кино

28 декабря состоялась главная российская кинопремьера — новый спортивный блокбастер "Движение вверх". Это уже третий совместный проект телеканала "Россия 1" и студи Никиты Михалкова "ТриТэ". Картине предстоит счастливая прокатная судьба. Можно идти всей семьей — интересно будет и детям, и родителям. Сюжет основан на реальных событиях, да и отснят роскошно.

Во время премьерного показа зрители в зале плакали, вжимались в кресла, переживая за героев, и смеялись — в кино много юмора. А на финальных титрах весь зал, не сговариваясь, сделал свое движение вверх — люди аплодировали создателям.

"Надо, чтобы у каждого было движение вверх, как у этих героических спортсменов", Так российское кино не встречали никогда — за полтора часа экранного времени актеры стали буквально родными. Они показали нас, русских, не по национальности, по духу. Это только на афише написано, что "экшн-драма", на самом деле — блокбастер человеческих чувств.

"Мировой кинематограф бьется в поисках такого сценария годами, но "Движение вверх" написала сама жизнь 45 лет назад", — уверен народный артист России Владимир Машков

Сквозь боль, пот и слезы наша сборная рвалась к своему главному матчу — финалу Олимпиады в Мюнхене 1972 года — хотя по-настоящему в успех верил только тренер. Как у нее получилось одержать победу над dream team, как тогда называли американскую сборную? Небывалое по накалу и трагичности соперничество и финальные три секунды, которые изменили ход не только этого матча — истории.

"Надо идти смотреть, поплакать и снова смотреть", "Движение вверх" — кино о том, как в реальном мире невозможное становиться возможным, когда от поражения до победы — всего три секунды.

— говорит народный артист России, режиссер Никита Михалков.

Дмитрий Губерниев на премьере расчувствовался задолго до финальной сцены. "Минуте на двадцатой начал плакать, ", — говорит комментатор.

Даже сами герои тех событий, после того как посмотрели фильм, не могут сдержать чувств. "Сердце еще сильнее стало биться", — говорят олимпийские чемпионы мира по баскетболу.

Такого в прямом смысле эффекта полного погружения киносборная добивалась, как та, золотая олимпийская, совершенно новыми методиками. В некоторых сценах игры задействованы десятки камер. Молодежь в восторге от того, как снято это героическое российское кино.

"Это про нас. Хорошее кино, а шутки — просто блеск", — отметили зрители.

Это кино больше, чем кино. Оно дает возможность действительно сделать движение вверх и всей страной почувствовать, что для нас нет ничего невозможного: если мы поверили в свою мечту, мы ее добьемся.