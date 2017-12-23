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В прокат выходит «Праздничный переполох»
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В прокат выходит «Праздничный переполох» 

Рамблер 23 декабря 2017
В широкий прокат 1 января выходит французская комедия от создателей знаменитой картины "1+1".
Кинокомпания Пионер и Capella Film представляют российскому зрителю новую комедию режиссерского дуэта Эрика Толедано и Оливье Накаша. Что интересно, Эрик и Оливье дружат с раннего детства. Уже тогда они знали, чего хотят: известность к режиссерам пришла после их совместной работы над короткометражкой «Башмачки» (Les petits souliers”). Первая полнометражная лента творческого тандема была выпущена в 1994 году.
Но лучше всего мировой зритель оценил эту режиссерскую команду по чудесной, уже полюбившейся всем, трогательной комедии "1+1". Стоит заметить, что признание этого фильма доказано еще и тем, что он удостоился чести считаться самой кассовой французской картиной за последние 20 лет.
В сюжете комедии история организатора мероприятий, Макса, которому удалось отхватить крупный и очень важный заказ — организация свадебного торжества в великолепном замке XVII. Как и положено, Макс работает не один, а со своей командой. Все, от салфеток до самой атмосферы торжества лежит на плечах этих ребят. Но всем известно, что пойти что-то не так может, как правило, в самый ответственный момент. Так и наши герои не выбивались из суровых реалий жизни и облажались везде, где только можно было и нельзя. Справятся ли они в итоге с ответственным делом, порученным им, смотрите c 1 января в кино.
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