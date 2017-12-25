Алисия Викандер рассказала о Ларе Крофт

Уже весной 2018 зрители смогут оценить перезапуск франшизы про Лару Крофт с Алисией Викандер в главной роли.

В картине «Tomb Raider: Лара Крофт» перед нами предстанет совсем другая расхитительница гробниц, нежели мы привыкли видеть. Многих при виде кадров и трейлера очень расстроил выбор продюсеров фильма, ведь все привыкли видеть в этой роли пышнотелую Анджелину Джоли , а не «плоскую», по отзывам некоторых из тех, кто видел трейлер, Викандер.

Актриса решила рассказать, чем ее героиня будет отличаться от привычной зрителю Лары Крофт. Алисия считает, что «переплюнуть» Джоли ей было бы не под силу, поэтому она постаралась сделать образ главной героини совсем другим.

«Анджелина сделала этот образ культовым, и у меня бы не получилось повторить его. Новый фильм как раз расскажет, как Лара Крофт стала той самой известной расхитительницей, вернет зрителей к истокам истории», — говорит Викандер. — Мне нравится, что она стала более живой, настоящей, молодым зрителям будет проще ассоциировать себя с ней».

И действительно, в картине будет совсем мало от привычной Крофт — героиня Викандер будет работать в курьерской компании, жить в общежитии и пытаться разобраться в своей жизни.