«Магия превыше всего»: вышел полноценный трейлер

В Сети появился первый трейлер отечественного короткометражного фильма «Магия превыше всего», в котором рассказывает о волшебном мире в духе «Гарри Потерра», но в российских реалиях.

Режиссёром картины выступает студентка ВГИКа Екатерина Краснер, это её выпускная работа. Для съёмок она позвала студентов и выпускников из своего института, Московской школы кино, а также пригласила профессионалов из индустрии. По словам съёмочной группы, все они работали «ради идеи».

В современной России существует иной мир — мир магии и чародейства. Волшебники вынуждены скрываться от окружающего их немагического сообщества, к которому они относятся пренебрежительно, а некоторые — и вовсе враждебно. Начальник Стражей Верховного Ведомства Магии и Чародейства Бахрушин, потерявший способность к магии, должен не только не раскрыться, но и предотвратить надвигающуюся войну волшебников и немагов. Вот как звучит официальный синопсис:

Съёмки фильма уже завершены, сейчас он находится на этапе пост-продакшена. Чтобы его закончить, команда собирала деньги на площадке народного финансирования «Планета». Необходимая сумма уже набрана, но проект будет длиться ещё несколько дней. Среди наград — именные копии сценария, газета из волшебного мира, постеры и значки.

Короткометражку начнут показывать в феврале-марте на фестивалях и мероприятиях, а онлайн-релиз состоится ближе к концу года.