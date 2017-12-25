Американская семейная комедия, которую стоит пересмотреть.
Жанр: комедия, семейный
Страна: США Год: 1989
Режиссёр: Джеримайя С. Чечик
Продюсеры: Джон Хьюз, Том Джейкобсон, Уильям С. Бисли
Сценарист: Джон Хьюз
Оператор: Томас Э. Экермен
Художники: Стивен Марш, Беала Нил, Майкл Каплан
Монтаж: Джералд Б. Гринберг, Майкл А. Стивенсон
Кто снимался в фильме «Рождественские каникулы»: Чеви Чейз, Беверли Д’Анджело, Джульетт Льюис, Джонни Галэки, Джон Рэндольф, Дайан Лэдд, Э. Г. Маршалл, Дорис Робертс, Рэнди Куэйд, Мириам Флинн
Сюжет фильма «Рождественские каникулы»
Семейство Гризвольдов увлеченно готовится к празднованию Рождества. На этот раз глава семьи Кларк решил соблюсти все старые американские традиции, поэтому они заранее купили подарки и праздничную индейку, поставили в доме настоящую ель и потратили на иллюминацию 25 тысяч лампочек, однако, это далеко не все. У хозяина полно интересных по его мнению идей, и он с энтузиазмом берется за их выполнение.
Проблема в том, что сам он — человек-катастрофа, в руках которого все горит, взрывается и ломается, поэтому близким остается только надеяться, что праздник пройдет без серьезных неприятностей. Сначала герой не придает особого значения трудностям, но постепенно его недовольство усиливается и, когда он узнает, что лишился новогодней премии, его терпению приходит конец.
Интересные факты о фильме «Рождественские каникулы»:
- В одной из сцен Одри появляется в майке с фразой на русском языке "Я тебя люблю"
- В сцене, где главный герой липкими пальцами пытается листать журнал «People», на его обложке можно увидеть фотографию Мэтти Симмонса, который был продюсером картины;
- Дом соседей семьи — тот самый дом, в котором проживала семья Мертау в фильмах «Смертельное оружие». Улица, где располагаются эти дома находится прямо за студией Warner Brothers.