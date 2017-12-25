«Рождественские Каникулы»

Американская семейная комедия, которую стоит пересмотреть.

Жанр: комедия, семейный

Страна: США Год: 1989

Режиссёр: Джеримайя С. Чечик

Сценарист: Джон Хьюз

Оператор: Томас Э. Экермен

Художники: Стивен Марш, Беала Нил, Майкл Каплан

Монтаж: Джералд Б. Гринберг, Майкл А. Стивенсон

Семейство Гризвольдов увлеченно готовится к празднованию Рождества. На этот раз глава семьи Кларк решил соблюсти все старые американские традиции, поэтому они заранее купили подарки и праздничную индейку, поставили в доме настоящую ель и потратили на иллюминацию 25 тысяч лампочек, однако, это далеко не все. У хозяина полно интересных по его мнению идей, и он с энтузиазмом берется за их выполнение.