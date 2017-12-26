Киноляпы в «Иронии судьбы, или С легким паром!»

На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Каждый год 31 декабря мы с друзьями из стран бывшего СССР и примкнувшим к ним в 1992-м населением государства Тайвань (sic!) смотрим этот чудесный фильм, несмотря на его подчеркнутую камерность. В этом году тоже будем. Для разнообразия вашего предновогоднего досуга предлагаем заострить внимание на некоторых эпизодах — так называемых киноляпах. Они есть в каждом фильме, за всем не уследить. А уж этот — подлинно народный — за десятилетия «препарирован» наблюдательными зрителями до кадра. Правда, от этого мы его меньше любить не стали.

Ляп № 1

Он красуется прямо в рисованных титрах, открывающих фильм. Текст такой: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь». В слове «исключительно» пропущена буква «л».

Самый известный ляп

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

Именно поэтому, когда Надя подбирает выброшенную Женей из окна фотографию Ипполита, на ней изображен Басилашвили. Яковлев упал… …Басилашвили подняли

Ляп для самых внимательных

В Надином доме телефон аварийной службы семизначный, что видно на одном из кадров. Но ее домашний телефон — 14-50-30. Кстати, номер московского телефона Лукашина — 454-60-21 — вполне реальный. По нему можно было позвонить вахтерам дома 22 по Фестивальной улице. И еще о телефонах. Аппарат в квартире Шевелевых то зеленый, то красный.

Три ляпа в одной прогулке

И вот, в очередной раз поругавшись с Женей, Надя едет за билетом в Москву (напомним: без паспорта пассажира). Садится в такси к шоферу-брюнету, выходит из такси, попрощавшись с шофером-блондином. На обратном пути не может устоять перед ночной прогулкой по Ленинграду, но, прогуливаясь, на несколько секунд оказывается в московском районе Лефортово. А чуть позже мимо нее проезжает трамвай серии МТВ-82, а их в Ленинграде тогда не было.

Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»

При этом на крышах домов снега нет, а земля им завалена. Кстати, о трамвае и Лефортове: в кои веки известно имя внимательного зрителя, первым заметившего эти киноогрехи, — московский краевед Николай Калашников. Это ведь как имя автора анекдота узнать! Входит… …и выходит.

Ляп с двумя пересадками

Лукашин садился в Москве в Ил-62, летел в Ту-134 (его даже снаружи показали), выходил в Ленинграде из Ту-154. Кстати, Ил-62 на такие короткие расстояния не летал.

Ляп фактический

Когда задумывали фильм, паспорта при покупке авиабилетов и посадке на внутренние рейсы не спрашивали. Но в 1974 году начали. Поэтому, размышляя о том, кто летит в Ленинград, друзья могли просто заглянуть в билет — там фамилия указана.

Ляп «сено-солома»

Лукашин просит Надю спеть и дает ей гитару. Правильно дает — грифом под правую руку. Но в следующем кадре Надя держит инструмент как левша.

Самый продолжительный по времени ляп

В стенке в квартире Шевелевых лежат виниловые пластинки без конвертов. На верхней, в тот момент когда Надя проходит мимо, собираясь поливать Женю из чайника, — наклейка белого цвета. Когда Женя, малость протрезвев, захочет послушать музыку, то возьмет верхнюю пластинку с красной наклейкой.

Когда Женя будет звонить по телефону, на проигрывателе окажется пластинка с синей наклейкой. А к моменту возвращения Нади наклейка покраснеет.

Невозможный в СССР ляп

Среднестатистический житель Советского Союза что-то слышал о коньяке Camus, почитая его самым дорогим в мире. Редкий гражданин Страны Советов его видел. Пробовали считаные тысячи. Но в квартире простой ленинградской учительницы заметна целая коробка от Camus! Во всех следующих кадрах, когда камера скользит мимо этого места, там находится какая-то нейтральная коробка.

Еще один алкогольный ляп

Павлик — Ширвиндт приходит в гости к Лукашиным. Дверь открывает мама Жени — актриса Любовь Добржанская . Она отнимает у гостя принесенную им бутылку шампанского и изо всех сил пытается его спровадить. Удается. А перед тем как закрыть дверь, она опять отнимает у Павлика бутылку. То есть вторую.