Киноляпы в «Иронии судьбы, или С легким паром!» 

На три вещи можно смотреть бесконечно: как горит огонь, как течет вода и фильм «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Каждый год 31 декабря мы с друзьями из стран бывшего СССР и примкнувшим к ним в 1992-м населением государства Тайвань (sic!) смотрим этот чудесный фильм, несмотря на его подчеркнутую камерность. В этом году тоже будем. Для разнообразия вашего предновогоднего досуга предлагаем заострить внимание на некоторых эпизодах — так называемых киноляпах. Они есть в каждом фильме, за всем не уследить. А уж этот — подлинно народный — за десятилетия «препарирован» наблюдательными зрителями до кадра. Правда, от этого мы его меньше любить не стали.
Ляп № 1
Он красуется прямо в рисованных титрах, открывающих фильм. Текст такой: «Совершенно нетипичная история, которая могла произойти только и исключительно в новогоднюю ночь». В слове «исключительно» пропущена буква «л».
Самый известный ляп
На роль Ипполита, сыгранную Юрием Яковлевым, вначале утвердили Олега Басилашвили. Но во время съемок скончался его отец, затем ушел из жизни коллега Басилашвили по БДТ Ефим Копелян, и Олегу Валериановичу пришлось отказаться от роли.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
Именно поэтому, когда Надя подбирает выброшенную Женей из окна фотографию Ипполита, на ней изображен Басилашвили. Яковлев упал… …Басилашвили подняли
Ляп для самых внимательных
В Надином доме телефон аварийной службы семизначный, что видно на одном из кадров. Но ее домашний телефон — 14-50-30. Кстати, номер московского телефона Лукашина — 454-60-21 — вполне реальный. По нему можно было позвонить вахтерам дома 22 по Фестивальной улице. И еще о телефонах. Аппарат в квартире Шевелевых то зеленый, то красный.
Три ляпа в одной прогулке
И вот, в очередной раз поругавшись с Женей, Надя едет за билетом в Москву (напомним: без паспорта пассажира). Садится в такси к шоферу-брюнету, выходит из такси, попрощавшись с шофером-блондином. На обратном пути не может устоять перед ночной прогулкой по Ленинграду, но, прогуливаясь, на несколько секунд оказывается в московском районе Лефортово. А чуть позже мимо нее проезжает трамвай серии МТВ-82, а их в Ленинграде тогда не было.
Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!»
При этом на крышах домов снега нет, а земля им завалена. Кстати, о трамвае и Лефортове: в кои веки известно имя внимательного зрителя, первым заметившего эти киноогрехи, — московский краевед Николай Калашников. Это ведь как имя автора анекдота узнать! Входит… …и выходит.
Ляп с двумя пересадками
Лукашин садился в Москве в Ил-62, летел в Ту-134 (его даже снаружи показали), выходил в Ленинграде из Ту-154. Кстати, Ил-62 на такие короткие расстояния не летал.
Ляп фактический
Когда задумывали фильм, паспорта при покупке авиабилетов и посадке на внутренние рейсы не спрашивали. Но в 1974 году начали. Поэтому, размышляя о том, кто летит в Ленинград, друзья могли просто заглянуть в билет — там фамилия указана.
Ляп «сено-солома»
Лукашин просит Надю спеть и дает ей гитару. Правильно дает — грифом под правую руку. Но в следующем кадре Надя держит инструмент как левша.
Самый продолжительный по времени ляп
В стенке в квартире Шевелевых лежат виниловые пластинки без конвертов. На верхней, в тот момент когда Надя проходит мимо, собираясь поливать Женю из чайника, — наклейка белого цвета. Когда Женя, малость протрезвев, захочет послушать музыку, то возьмет верхнюю пластинку с красной наклейкой.
Когда Женя будет звонить по телефону, на проигрывателе окажется пластинка с синей наклейкой. А к моменту возвращения Нади наклейка покраснеет.
Невозможный в СССР ляп
Среднестатистический житель Советского Союза что-то слышал о коньяке Camus, почитая его самым дорогим в мире. Редкий гражданин Страны Советов его видел. Пробовали считаные тысячи. Но в квартире простой ленинградской учительницы заметна целая коробка от Camus! Во всех следующих кадрах, когда камера скользит мимо этого места, там находится какая-то нейтральная коробка.
Еще один алкогольный ляп
Павлик — Ширвиндт приходит в гости к Лукашиным. Дверь открывает мама Жени — актриса Любовь Добржанская. Она отнимает у гостя принесенную им бутылку шампанского и изо всех сил пытается его спровадить. Удается. А перед тем как закрыть дверь, она опять отнимает у Павлика бутылку. То есть вторую.
P. S. Так сколько же лет мы смотрим экранизацию пьесы Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова, если не считать пьесы «С легким паром! или Однажды в новогоднюю ночь…», которая шла в нескольких театрах с 1969 года? Впервые фильм показали 1 января 1976 года в 17.45 по первой программе ЦТ. За несколько месяцев до премьеры — осенью 1975 года — его посмотрели телезрители Грузии в рамках программы Всесоюзного фестиваля телевизионных фильмов. Минус три года «эмбарго», пришедшихся на антиалкогольную кампанию. Итого — 38 раз. Это только на первой кнопке и именно в предновогоднюю ночь.