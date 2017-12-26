«Черное зеркало» близко

Четвертый сезон культового сериала «Черное зеркало» выйдет 29 декабря. Зрителей ждут шесть серий, трейлеры которых уже несколько недель интригуют любителей телепроекта.

Егор Москвитин кинокритик: «Смотреть сериал совершенно точно нужно, потому что „Черное зеркало“ — это самая оперативная на телевидении рефлексия текущих событий. То есть с тех пор, как Аарон Соркин закрыл свой сериал „Отдел новостей“, он же „Служба новостей“, нет ни одного другого шоу, которое бы моментально подхватывала события, которые происходят в реальном мире, и тут же их как-то отражало в художественной форме. И, например, в новом сезоне, четвертом по счету, уже есть две серии, которые показывали журналистам, и журналисты в полном восторге от того, как эти серии очень быстро спохватились и описали американскую действительность после избрания Трампа президентом и даже после скандалов в Голливуде, которые были совсем недавно. А речь идет о серии, в которой [герои] оказываются на космическом корабле, это пародия на сериал „Стартрек“: один человек управляет кораблем, все находятся в замкнутом пространстве и не могут сбежать. Повелитель оказывается самодуром, он шовинистом, притесняет женщин, упивается своей властью над мужчинами. В общем, все американские критики страшно довольны, насколько это все актуально». Каждая серия представляет антиутопическое будущее, основанное на современных технологиях. Именно поэтому сериал в равной степени страшно и интересно смотреть. Кинокритик Егор Москвитин считает, что «Черное зеркало» обязательно для просмотра, потому что более злободневный сериал найти трудно.

Александр Голубчиков: Первая серия получила название «Архангел». В ней речь пойдет о воспитании и новых технологиях. Эпизод рассказывает о попытке матери установить контроль над своим ребенком после того, как тот потерялся. Женщина решает ввести в мозг дочери датчик слежения. О феномене сериала — главный редактор портала Filmz.ru

Александр Голубчиков главный редактор портала Filmz.ru «Черное зеркало» уже стал феноменом с первого сезона, с первых же выпусков. Совершенно нетрадиционный продукт для кабельного телевидения. Как формат «Черное зеркало» уже перерос телевидение и стал фильмом для людей, которые потребляют контент через параллельные медиа, через интернет, собственно, про этих людей он и снят. Кроме этого, конечно, это один из первых крупных шагов Netflix по подхватыванию контента, который не смог найти финансирование из других источников, и как предыдущий сезон получил поддержку Netflix, так и новый».

Благодаря тому, что сериал выходит на платформе Netflix, ждать серии каждую неделю не придется. Все шесть эпизодов можно будет посмотреть сразу за один день.