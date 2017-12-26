«Черное зеркало» близко 

Четвертый сезон культового сериала «Черное зеркало» выйдет 29 декабря. Зрителей ждут шесть серий, трейлеры которых уже несколько недель интригуют любителей телепроекта.
Каждая серия представляет антиутопическое будущее, основанное на современных технологиях. Именно поэтому сериал в равной степени страшно и интересно смотреть. Кинокритик Егор Москвитин считает, что «Черное зеркало» обязательно для просмотра, потому что более злободневный сериал найти трудно.
Егор Москвитин кинокритик: «Смотреть сериал совершенно точно нужно, потому что „Черное зеркало“ — это самая оперативная на телевидении рефлексия текущих событий. То есть с тех пор, как Аарон Соркин закрыл свой сериал „Отдел новостей“, он же „Служба новостей“, нет ни одного другого шоу, которое бы моментально подхватывала события, которые происходят в реальном мире, и тут же их как-то отражало в художественной форме. И, например, в новом сезоне, четвертом по счету, уже есть две серии, которые показывали журналистам, и журналисты в полном восторге от того, как эти серии очень быстро спохватились и описали американскую действительность после избрания Трампа президентом и даже после скандалов в Голливуде, которые были совсем недавно. А речь идет о серии, в которой [герои] оказываются на космическом корабле, это пародия на сериал „Стартрек“: один человек управляет кораблем, все находятся в замкнутом пространстве и не могут сбежать. Повелитель оказывается самодуром, он шовинистом, притесняет женщин, упивается своей властью над мужчинами. В общем, все американские критики страшно довольны, насколько это все актуально».
Первая серия получила название «Архангел». В ней речь пойдет о воспитании и новых технологиях. Эпизод рассказывает о попытке матери установить контроль над своим ребенком после того, как тот потерялся. Женщина решает ввести в мозг дочери датчик слежения. О феномене сериала — главный редактор портала Filmz.ru Александр Голубчиков:
Александр Голубчиков главный редактор портала Filmz.ru «Черное зеркало» уже стал феноменом с первого сезона, с первых же выпусков. Совершенно нетрадиционный продукт для кабельного телевидения. Как формат «Черное зеркало» уже перерос телевидение и стал фильмом для людей, которые потребляют контент через параллельные медиа, через интернет, собственно, про этих людей он и снят. Кроме этого, конечно, это один из первых крупных шагов Netflix по подхватыванию контента, который не смог найти финансирование из других источников, и как предыдущий сезон получил поддержку Netflix, так и новый».
Благодаря тому, что сериал выходит на платформе Netflix, ждать серии каждую неделю не придется. Все шесть эпизодов можно будет посмотреть сразу за один день.