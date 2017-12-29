В Сети появился трейлер «Эйфории» 

В Сети появился трейлер психологической драмы «Эйфория» шведского режиссера Лисы Лангсет. Главные роли в ленте сыграли Алисия Викандер, Ева Грин и Шарлотта Рэмплинг. Съемки проходили в Мюнхене, немецких Альпах и в Баварском лесу.
По сюжету фильма, две сестры Эмили и Инес отправляются в небольшое путешествие, конечной точкой которого оказывается клиника, в которой смертельно больным пациентам делают эвтаназию.
Мировая премьера картины состоялась на международном кинофестивале в Торонто в сентябре 2017-го. В российском прокате «Эйфория» появится 1 февраля 2018 года.