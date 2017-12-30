Ещё
Снят самый страшный 15-секундный хоррор
Далее:
Читайте также:
Ещё

Снят самый страшный 15-секундный хоррор 

360tv.ru 30 декабря 2017
Самый страшный 15-секундный фильм «Эмма», представленный в некоммерческом конкурсе коротких хорроров, взял главную награду, благодаря очень простому, но достаточно жуткому сюжету.
Короткометражка показывает девочку, которая мило играет со своей подругой, но всего пары секунд хватает, чтобы превратить милую забаву в ужас.
Использование маленьких девочек, довольно избитый прием для хоррора. Их можно увидеть едва ли не в каждом втором фильме этого жанра, в том числе в картинах о Фредди Крюгере или в «Сиянии» Стенли Кубрика.
Однако режиссер Дэниэл Лиммер решил все же сделать ставку именно на девочку, и не прогадал, взяв главную награду в конкурсе «15 Second Horror Film Challenge».
360tv.ru: последние новости
Режиссер «Горько» снимет комедию о роботе‐подкаблучнике Российский актер Алексей Воробьев сыграл гея в американском сериале. А раньше был гомофобом Кэмерон Диаз решила уйти из кино ради мужа
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Тест: это было в фильме или в книге?2
«Меньше пафоса»: жизненные афоризмы Фаины Раневской16
Тест: вставьте пропущенные цифры в эти шлягеры12
Тест: а можно ли с вами идти в ресторан?78
Фанаты разочарованы концертами Аллегровой94
Видео
06:07
Гарик Сукачев «станцевал» «Танго Gitanes»
Концерты
01:52
Поклонники поттерианы возмущены киноляпом
Кино
02:00
Новый сезон «Игры престолов» будет самым кровавым
Кино
00:22
Фадеев разорвал контракты со всеми звездами
Концерты
03:34
Шевчук снял клип в память о жене
Концерты
01:06
«Красная кнопка» сломалась у «Ким Чен Ына»
Концерты
02:23
Алисия Викандер представила «Лару Крофт» в Мексике
Кино
02:33
Сборы «Черной пантеры» превысили 1 млрд долларов
Кино
00:56
Футбольный фанат оказался на остановке в Саранске
Концерты
03:54
Тейлор Свифт выпустила новый клип
Концерты Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение