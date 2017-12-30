Снят самый страшный 15-секундный хоррор

Самый страшный 15-секундный фильм «Эмма», представленный в некоммерческом конкурсе коротких хорроров, взял главную награду, благодаря очень простому, но достаточно жуткому сюжету.

Короткометражка показывает девочку, которая мило играет со своей подругой, но всего пары секунд хватает, чтобы превратить милую забаву в ужас.

Использование маленьких девочек, довольно избитый прием для хоррора. Их можно увидеть едва ли не в каждом втором фильме этого жанра, в том числе в картинах о Фредди Крюгере или в «Сиянии» Стенли Кубрика

Однако режиссер Дэниэл Лиммер решил все же сделать ставку именно на девочку, и не прогадал, взяв главную награду в конкурсе «15 Second Horror Film Challenge».