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Новый трейлер восхитительной арабской сказки
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Новый трейлер восхитительной арабской сказки 

Tlum.ru 3 января 2018
Мы говорили вам о мультфильме «Билал», когда перечисляли премьеры 2018 года. Арабская сказка, созданная в ОАЭ в строгих традициях местных легенд. Картина наконец-то добирается до международного проката, 2 февраля в США, а 10 мая — уже и в России.
Новый трейлер «Билала» рассказывает нам историю о маленьком мальчике, который мечтал вырасти в прекрасного воина. Их с сестрой захватывают в рабство и долгое время они живут под гнетом завоевателей. Но придет время вспомнить слова матери и стать тем, кем хотел, освободив себя и всю свою общину.
Хотя бы за столь необычную тему и за то, как красиво все нарисовано, стоит обратить внимание на эту не разрекламированную картину.
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