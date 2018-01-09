Вышел трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс 

"Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, с ее собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог",

По сюжету, героиня и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим, и персонаж Лоуренс соглашается стать рекрутом в Школе воробьев. Это секретная служба, обучающая молодых людей использовать свое тело и ум в качестве оружия.