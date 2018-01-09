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Вышел трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс
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Вышел трейлер «Красного воробья» с Дженнифер Лоуренс 

Газета.Ru 9 января 2018
Вышел новый трейлер фильма "Красный воробей", главную роль в котором сыграла лауреат премии "Оскар" Дженнифер Лоуренс. Ролик можно увидеть на странице 20th Century Fox Russia на портале YouTube.
По сюжету, героиня и ее мать сталкиваются с мрачным и неопределенным будущим, и персонаж Лоуренс соглашается стать рекрутом в Школе воробьев. Это секретная служба, обучающая молодых людей использовать свое тело и ум в качестве оружия.
"Теперь бывшая балерина должна примирить в себе человека, которым она была, и силу, которой она овладела, с ее собственной жизнью и жизнью всех, кто ей дорог",
— говорится в описании фильма.
В ленте также снимались Джоэл Эдгертон, Маттиас Шонартс, Джереми Айронс, Сергей Полунин.
Картина выйдет в прокат весной 2018 года.
Ранее сообщалось, что "Красный воробей" вошел в список 15 самых ожидаемых фильмов 2018 года по версии "Газеты.Ru".
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