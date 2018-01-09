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Первый трейлер фантастического триллера «Анон»
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Первый трейлер фантастического триллера «Анон» 

Попкорн News 9 января 2018
Создатели фантастического триллера «Анон» представили первый полноценный трейлер, в котором можно увидеть исполнителей двух главных ролей — как всегда безупречного Клайва Оуэйна и примерившую образ роковой женщины Аманду Сейфрид.
Действие в «Аноне» разворачивается на фоне идеального общества будущего: здесь царят режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав.
Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…
В прокате «Анон» появится 5 апреля 2018.
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