Первый трейлер фантастического триллера «Анон»

Создатели фантастического триллера «Анон» представили первый полноценный трейлер, в котором можно увидеть исполнителей двух главных ролей — как всегда безупречного Клайва Оуэйна и примерившую образ роковой женщины Аманду Сейфрид

Действие в «Аноне» разворачивается на фоне идеального общества будущего: здесь царят режим тотального надзора, отсутствие личной жизни, приватных территорий и гражданских прав.

Казалось бы, в полностью контролируемом государстве нет места ошибкам и правонарушениям. Но однажды детектив Сол Фриленд знакомится с девушкой, которая не числится в базах данных. Перед копом приоткрывается дверь преступного мира новой эры…

В прокате «Анон» появится 5 апреля 2018.