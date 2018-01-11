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Вышел официальный трейлер второй части «Гоголя»
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Вышел официальный трейлер второй части «Гоголя» 

Вечерняя Москва 11 января 2018
Телеканал ТВ-3 и продюсерский центр «Среда» Александра Цекало представили первый трейлер и официальный постер мистического триллера «Гоголь. Вий».
Минувшей осенью фильм с участием Олега Меньшикова и Александра Петрова стал настоящим хитом. Продолжение выйдет в кинопрокат 5 апреля 2018 года.
Вторая часть фильма оказалась масштабнее и сложнее в производстве. Зрителя ждет устрашающее зрелище — битва с Вием в часовне. Пока этот ужас (древний монстр, по версии фильма, но с неизменно убийственным взглядом) не слышит, откроем тайну: не был бы он так страшен, если бы не Евгений Барулин, ответственный за создание этого аттракциона — тот самый специалист, который работал над голливудским проектом Тимура Бекмамбетова «Особо опасен».
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Итак, Николай Гоголь, по-прежнему чуть нервный и с лохматой головой, продолжит расследование загадочных убийств девушек в селе Диканька. Но компания у него новая: ему берется помогать скептически настроенный в первой части фильма полицейский Бинх (помните чудесного Стычкина, похожего в этой роли то ли на Наполеона, то ли на самовар?), кузнец Вакула (Сергей Бадюк — зверь-машина), а также тяжело пьющий, как мы помним из первой части, доктор Бомгарт в исполнении Яна Цапника. А еще к ним присоединится Хома Брут — охотник на ведьм, мастер восточных единоборств и философ. Его играет Алексей Вертков. Но где-то рядом всегда будет непобедимый и неутомимый сыщик Яков Гуро (Олег Меньшиков)…
Первая часть мультижанрового проекта установила несколько кассовых рекордов, окупила производственные расходы в первый же день проката и вошла в топ-10 российских фильмов по итогам года. Мистический детектив, в котором классик литературы сталкивается с ужасными порождениями собственной фантазии, посмотрели в кинотеатрах свыше 1,9 миллионов зрителей! А кроме этого, его показали на русском языке в Великобритании, Испании, Австрии и на Кипре, а также в 80 кинотеатрах Германии. Так что ждем, друзья!
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