Шарлиз Терон в первом трейлере комедии «Талли»

У фильма «Талли», работают над которым создатели нашумевшего в свое время «Джуно», наконец-то появился первый официальный трейлер, во всем блеске раскрывающий исполнительниц главных ролей — Шарлиз Терон и Маккензи Дэвис.

В комедии «Талли» Шарлиз Терон играет роль многодетной матери-одиночки, у которой появляется четвертый ребенок — и в честь его рождения героиня получает необычный подарок в виде… няни. Как водится, у новоиспеченной нянечки — свои причуды, с которыми главной героине смириться не так-то легко.

Премьера — 3 мая 2018.