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Шарлиз Терон в первом трейлере комедии «Талли»
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Шарлиз Терон в первом трейлере комедии «Талли» 

Попкорн News 12 января 2018
У фильма «Талли», работают над которым создатели нашумевшего в свое время «Джуно», наконец-то появился первый официальный трейлер, во всем блеске раскрывающий исполнительниц главных ролей — Шарлиз Терон и Маккензи Дэвис.
В комедии «Талли» Шарлиз Терон играет роль многодетной матери-одиночки, у которой появляется четвертый ребенок — и в честь его рождения героиня получает необычный подарок в виде… няни. Как водится, у новоиспеченной нянечки — свои причуды, с которыми главной героине смириться не так-то легко.
Режиссер: Джейсон Райтман («Джуно»). В ролях: Шарлиз Терон, Маккензи Дэвис, Рон Ливингстон и другие.
Премьера — 3 мая 2018.
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