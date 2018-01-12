Вышел первый тизер «451 градуса по Фаренгейту»

В Сети появился первый тизер экранизации самого популярного романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ещё в 2016 году канал HBO заказал телефильм, и вот совсем скоро мы увидим, что у них получилось.

Напомним, сюжет первоисточника разворачивается в тоталитарном обществе недалёкого будущего, где пожарные переквалифицировались в сжигателей книг. Книги сжигают вместе с домами хозяев, а их самих арестовывают. Гай Монтэг — один из таких пожарных. По сюжету, он знакомится с девушкой Клариссой Маклеллан, которая меняет его взгляд на мир, он понимает, что людям стоит напрямую высказывать свои мысли и чувства, а в дальнейшем Монтэг сам начинает собирать книги.

Брэдбери в своём романе описал домашние кинотеатры и интерактивное телевидение, которое «оболванивает» людей и скрывает правду о готовящейся разрушительной войне.

Точная дата выхода фильма не называется, но в тизере отмечается, что он выйдет весной. Ниже можно увидеть несколько первых кадров и фотографию со съёмочной площадки.