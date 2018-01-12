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Вышел первый тизер «451 градуса по Фаренгейту»
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Вышел первый тизер «451 градуса по Фаренгейту» 

Мир фантастики 12 января 2018
В Сети появился первый тизер экранизации самого популярного романа Рэя Брэдбери «451 градус по Фаренгейту». Ещё в 2016 году канал HBO заказал телефильм, и вот совсем скоро мы увидим, что у них получилось.
Картину снял режиссёр и сценарист независимого кино Рамин Бахрани. Роль главного героя Гая Монтэга отошла Майклу Б. Джордану («Фантастическая четвёрка», «Крид: наследие Рокки»), а его наставника брандмейстера Битти сыграл Майкл Шеннон («Человек из стали», «Форма воды»). София Бутелла («Kingsman: Секретная служба») воплотила девушку Клариссу, а жену Монтэга Милдред сыграла Лора Хэрриер («Человек-паук: Возвращение домой»).
Напомним, сюжет первоисточника разворачивается в тоталитарном обществе недалёкого будущего, где пожарные переквалифицировались в сжигателей книг. Книги сжигают вместе с домами хозяев, а их самих арестовывают. Гай Монтэг — один из таких пожарных. По сюжету, он знакомится с девушкой Клариссой Маклеллан, которая меняет его взгляд на мир, он понимает, что людям стоит напрямую высказывать свои мысли и чувства, а в дальнейшем Монтэг сам начинает собирать книги.
Брэдбери в своём романе описал домашние кинотеатры и интерактивное телевидение, которое «оболванивает» людей и скрывает правду о готовящейся разрушительной войне.
Точная дата выхода фильма не называется, но в тизере отмечается, что он выйдет весной. Ниже можно увидеть несколько первых кадров и фотографию со съёмочной площадки.
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