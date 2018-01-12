Гильермо дель Торо признан лучшим режиссером 

Режиссеру Гильермо дель Торо за фильм "Форма воды" присудили награду кинокритиков США "Critics' Choice Movie Awards".
Кроме того, фильм победил категориях "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучшая музыка к фильму".
Лучшим актером по версии критиков стал Гэри Олдмен, исполнивший главную роль в фильме "Темные времена", а лучшей актрисой названа Фрэнсис Макдормэнд за работу в картине "Три билборда на границе Эббинга, Миссури".
Напомним, что ранее Гильермо дель Торо как лучший режиссер получил "Золотой глобус".